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墨西哥酒廠爆炸釀6死3傷 損失66萬公升龍舌蘭酒

墨西哥哈利斯科州（Jalisco）一家酒廠23日發生鍋爐罐爆炸，造成6名工人死亡、3人受傷。（圖擷取自@LaAgendaSetting 社群平台「X」）

墨西哥哈利斯科州（Jalisco）一家酒廠23日發生鍋爐罐爆炸，造成6名工人死亡、3人受傷。（圖擷取自@LaAgendaSetting 社群平台「X」）

2024/07/25 22:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州（Jalisco）一家酒廠23日發生鍋爐爆炸，造成6名工人死亡、3人受傷，同時導致大量龍舌蘭酒流入附近河流，恐對環境造成污染。根據附近監視器畫面顯示，酒廠爆炸時，一個鍋爐在一聲爆炸巨響中被甩至高空，下秒畫面竄出一團巨大的橘紅色火球，鍋爐則直接被噴飛到工廠附近空地。

綜合外媒報導，這起爆炸事故發生於當地23日下午4點半，爆炸地點則是哈利斯科州當地一間龍舌蘭酒生產商Jose Cuervo。市長馬加倫斯（Alfonso Magallanes）指出，鍋爐罐爆炸時，工人們正在焊接鍋爐的水箱，不料卻意外引發爆炸，造成工人死傷慘重；至於工廠附近的當地民眾及遊客，沒有人因爆炸而受傷。

哈利斯科州民防局則發出聲明表示，儘管這場爆炸並未導致附近遊居民受傷，但爆炸火勢蔓延到釀酒廠其他區域，導致3個儲酒容器毀損，溢出高達66萬公升的龍舌蘭酒，部分酒精流入附近河流，對附近環境造成嚴重影響。

報導指出，該酒廠在24日上午發生第2次爆炸，所幸未造成人員傷亡，消防員在火勢蔓延到達第2個裝有20萬公升龍舌蘭酒的容器前成功撲滅火焰。馬加倫斯表示，當地的幾家龍舌蘭酒廠目前已暫停服務以確保安全。

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