以色列執意揮兵拉法 布林肯：恐引發長期叛亂

布林肯表示，以色列缺乏保護巴勒斯坦平民的可靠計畫，且以色列的戰爭行為可能引發長期叛亂。（路透）

2024/05/13 11:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰爭目前仍持續進行中，在國際壓力下，以色列仍計畫攻大加薩南部的拉法（Rafah），引起美國政界反彈，美國國務卿布林肯12日接受美媒專訪時表示，以色列缺乏保護拉法當地上百萬巴勒斯坦平民的可靠計畫，且以色列的戰爭行為可能引發長期叛亂。

綜合外媒報導，布林肯12日接受美國《NBC》節目「與媒體會面」中指出，以色列持續清剿哈瑪斯（Hamas）武裝份子，但這樣的戰爭行為可能使該國走上一條充滿叛亂的道路，若留下一個混亂的無政府真空狀態，可能會由哈瑪斯重新填補這個真空狀態。布林肯表示，美方一直和以色列討論一個更好的方法，希望加薩能得到更加持久的安全。

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布林肯強調，隨著以色列在拉法深入推進，在軍事行動可能會取得一些初步成果，美以雙方都想確保哈瑪斯無法再度統治加薩，但如果這問題沒有解決，加上哈瑪斯武裝份子正在重返加薩北部，在缺乏保護平民的計畫之下，將會給民眾帶來可怕的傷害。

布林肯也公開拜登政府10日提交給美國國會的調查報告結果，指出以色列在加薩使用美製武器時，可能違反國際人道主義法，而當地條件使得美方無法在具體案例中判定。

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