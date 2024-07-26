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凱米豪雨襲南台灣！多縣市急轉彎 26日全台停班停課一覽

屏東縣消防局25日在里港鄉西隆路救出2名受困民眾。 （屏東縣消防局提供）

屏東縣消防局25日在里港鄉西隆路救出2名受困民眾。 （屏東縣消防局提供）

2024/07/26 06:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風暴風圈今天（26日）清晨脫離台灣本島，強度持續減弱，暴風圈亦縮小，風雨稍緩和，但受其外圍環流及西南風影響，中南部遭到豪雨重創，本報整理各縣市今日颱風假資訊，方便讀者快速掌握。

25日晚間，包括嘉義縣市、台南、高雄都宣布改放颱風假，屏東也跟進停班停課，原本停止上課的澎湖縣則改成26日正常上班、上課。苗栗縣南庄鄉及泰安鄉深夜改為26日停班停課。

基隆市

26日正常上班、上課

台北市

26日正常上班、上課

新北市

26日正常上班、上課

桃園市

26日正常上班、上課

新竹市

26日正常上班、上課

新竹縣

26日正常上班、上課

尖石鄉玉峰村、秀巒村以及五峰鄉桃山村，26日停止上班、上課

尖石鄉、五峰鄉26日正常上班停止上課

苗栗縣

26日正常上班、上課

南庄鄉、泰安鄉26日停止上班、上課

台中市

26日正常上班、上課

和平區26日停止上班、上課

彰化縣

26日正常上班、上課

南投縣

26日停止上班、上課

雲林縣

26日停止上班、上課

嘉義縣

26日停止上班、上課

嘉義市

26日停止上班、上課

台南市

26日停止上班、上課

高雄市

26日停止上班、上課

屏東縣

26日停止上班、上課

宜蘭縣

南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里26日停止上班、上課

其餘鄉鎮市正常上班、上課

花蓮縣

秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村12至19鄰範圍）及和平村26日停止上班、上課

其餘鄉鎮市正常上班、上課

台東縣

26日正常上班、上課

澎湖縣

26日正常上班、上課

連江縣

26日停止上班、上課

金門縣

26日停止上班、上課

詳細停班課資訊以行政院人事行政總處為準。

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