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力阻以軍全面進攻拉法 傳美願協助定位哈瑪斯高層及隱藏隧道

以色列全面攻入拉法的態勢愈發明顯，當地的巴勒斯坦人忙著逃難。（路透）

以色列全面攻入拉法的態勢愈發明顯，當地的巴勒斯坦人忙著逃難。（路透）

2024/05/12 15:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列全面進攻加薩南部拉法市的態勢愈演愈烈之際，《華盛頓郵報》11日指美國政府正與以色列政府斡旋，願意向以提供寶貴的援助，包括「哈瑪斯」領導層確切藏匿地點和隱藏隧道位置，換取以軍按兵不動。

據報導，目前約有130萬巴勒斯坦人從加薩其他地區逃到拉法避難，但以色列為了徹底剷除「哈瑪斯」組織，矢言要用「極端武力」攻入拉法，但此舉恐怕危及無數平民的安全，導致人道危機進一步擴大。

美國知情官員透露，總統拜登和幕僚過去7週提出不同建議，希望說服以色列在拉法進行規模更有限且更有針對性的行動。拜登政府內部評估，「哈瑪斯」領袖辛瓦爾（Yehiya Sinwar）樂見拉法出現一場具有破壞性和致命性的大規模持久戰，因為這將使以色列進一步被孤立。

拜登幕僚向以色列官員強調，巴勒斯坦人不能只是被轉移到加薩的貧瘠或遭受轟炸的地區，以色列必須提供基本生活設施，包括住所、食物、水、藥品和其他必需品，以便被疏散的人能夠宜居，而不用面臨更多飢荒或疾病。美方也表示，願意協助提供數千個庇護所，以便以色列能夠建造帳篷城市，並協助建造食品、水和藥品的輸送系統，以便從拉法撤離的巴勒斯坦人能夠有一個宜居的地方。

幾位知情人士透露，美國政府各部門專家正就如何制定和實施這樣一項人道主義計畫，向以色列官員提供詳細建議。然而，援助組織坦言，鑑於加薩其他地區的情況，從拉法安全撤離人員幾乎是不可能的。

此外，美國官員也正與埃及當局密切合作，尋找並切斷拉法地區穿越埃及－加薩邊境的隧道，阻斷「哈瑪斯」用這些隧道來補充軍事力量。

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