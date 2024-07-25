誰信？「懲治台獨22條」引外企擔憂 國台辦急滅火

中國上月頒布「懲治台獨22條意見」，負面效應持續擴大，國台辦發言人朱鳳蓮24日急忙出面滅火，喊話大多數台灣人「不必有任何顧慮」。（圖擷自直播畫面）

2024/07/25 10:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共祭出「懲治台獨22條意見」，連帶引起不少外資企業擔憂，打算將台籍員工火速調離中國。對此，中國國台辦24日出面滅火，輕描淡寫聲稱外資企業台籍員工「只要不違法」就不必有任何顧慮。

據路透報導，中共6月21日發布「懲獨22條」，點名製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」最重可判死刑，引發國際譁然。

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除了可能影響台資企業，《路透》指出，部分外企因此考慮將台灣員工調離中國。我國陸委會發言人梁文傑11日也強調，外資企業應儘量避免派遣台灣員工赴中國工作。

可能由於外界疑慮持續擴大，中國國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會上喊話，強調大多數台灣人「完全可以安心」，並提及「廣大台灣同胞包括在跨國公司工作的台灣員工，只要不從事違法犯罪活動，不必有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、生活」。

朱鳳蓮並稱，運用「刑事手段」懲處「分裂分子」是「世界各國通行做法」，且「懲獨22條意見」的懲治對象「精準清晰」。

懲獨22條意見發布後，台灣官方立即提高了對中國的旅遊警示，提醒國人除非必要，應避免前往中國。

路透分析，中國誓言追捕其視為「分離主義者」的台籍人士，但中國法院實際上缺乏對台灣的管轄權，也沒有能力在台執行判決。

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