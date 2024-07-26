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中彰民眾今晨持續回報災情 徹夜洗板王惠美、盧秀燕臉書

台中及彰化雖都宣布今日正常上班上課，但網路上持續有網友回報當地災情，並在台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美的臉書底下持續洗版，到今晨6點半仍持續有網友稱，當地仍有淹水災情，質疑難道要泛舟上班？（圖擷自臉書）

台中及彰化雖都宣布今日正常上班上課，但網路上持續有網友回報當地災情，並在台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美的臉書底下持續洗版，到今晨6點半仍持續有網友稱，當地仍有淹水災情，質疑難道要泛舟上班？（圖擷自臉書）

2024/07/26 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風昨雖持續遠離，但「颱風尾」帶來的強風豪雨持續在中南部造成嚴重災情，25日晚間包括台中及彰化雖都宣布今日（26日）正常上班上課，但網路上持續有網友回報當地災情，並在台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美的臉書底下持續洗版，到今晨6點半仍持續有網友稱，當地仍有淹水災情，質疑難道要泛舟上班？

查看盧秀燕及王惠美的臉書，從昨晚到今晨6點多，都持續有網友留言表示當地仍有淹水災情，或是回報風雨仍大，質疑外出上班的危險性。截至今晨6點半在盧秀燕的臉書底下仍可看到網友持續留言表示「現在風雨還是超大，真的不放假嗎？」、「風雨還很大，怎麼上班啦」、「我在清水，7/25晚上開始淹水，現在也裡外都是水鄉澤國」、「海線今天的風還是很大，市長是否要來海線這邊，騎機車看看，體驗一下」、「風比前兩天還大，台中人命真不值錢」、「您還在嗎？？？還是你早就離開台中啊？？」、「西區暴雨沒停過，被雨聲吵醒…」、「西屯區暴風中…」、「一大早要上班，風到大很可怕，樹還一排全倒，到底為什麼不放颱風假？」

在王惠美的臉書底下也可看到網友批評「王惠美縣長，水鄉澤國，我要搭船上班囉」、「彰化多處淹水，停電，風雨這麼大還要上班上課」、「上班路上就是危險地區怎麼去？請阿兵哥幫忙接送？」、「民眾都希望可以放假整理家園，雨量也確實驚人有致災性，不懂縣長的考慮是什麼？是否應該從善如流？」、「縣長起床了嗎？請縣長騎著摩托車外出感受一下現在的天氣啦！拜託一定要騎車不要搭專車喔！」，有網友更嗆「縣長，六點了，還在睡覺嗎，看看民眾有多辛苦吧⋯」、「這裡都變災情回報中心了，想不到指揮官還視而不見」。

網友PO圖批評彰化縣長王惠美，並指「我出不去勒！派條船來吧！」（圖擷自臉書）

網友PO圖批評彰化縣長王惠美，並指「我出不去勒！派條船來吧！」（圖擷自臉書）

有網友表示，淹水車子無法發動，小孩長者要照顧，家中環境要整理，今日依然出勤上班實屬勉強，請問王惠美縣長該怎麼辦？（圖擷自臉書）

有網友表示，淹水車子無法發動，小孩長者要照顧，家中環境要整理，今日依然出勤上班實屬勉強，請問王惠美縣長該怎麼辦？（圖擷自臉書）

截至今晨6點半在王惠美的臉書底下仍可看到網友批評「彰化多處淹水，停電，風雨這麼大還要上班上課」、「上班路上就是危險地區怎麼去？請阿兵哥幫忙接送？」（圖擷自臉書）

截至今晨6點半在王惠美的臉書底下仍可看到網友批評「彰化多處淹水，停電，風雨這麼大還要上班上課」、「上班路上就是危險地區怎麼去？請阿兵哥幫忙接送？」（圖擷自臉書）

截至今晨6點半在盧秀燕的臉書底下仍可看到網友持續留言表示「現在風雨還是超大，真的不放假嗎？」、「風雨還很大，怎麼上班啦」、「我在清水，7/25晚上開始淹水，現在也裡外都是水鄉澤國」。（圖擷自臉書）

截至今晨6點半在盧秀燕的臉書底下仍可看到網友持續留言表示「現在風雨還是超大，真的不放假嗎？」、「風雨還很大，怎麼上班啦」、「我在清水，7/25晚上開始淹水，現在也裡外都是水鄉澤國」。（圖擷自臉書）

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