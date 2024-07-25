抗議中國大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查

台裔哈佛生吳亭樺（左）等人4月抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭疑似中國學生拖離會場，她與西藏同學也遭疑似中國學生尾隨。一群學生最近遞交連署書，呼籲校長回應美國國會委員會的調查。（圖擷取自社群媒體平台X）

2024/07/25 09:09

〔中央社〕台裔哈佛生吳亭樺等人4月抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭疑似中國學生拖離會場，她與西藏同學也遭疑似中國學生尾隨。一群學生最近遞交連署書，呼籲校長回應美國國會委員會的調查。

一群哈佛大學學生22日將一份聯合聲明遞交給哈佛大學代理校長賈柏（Alan Garber）的辦公室，呼籲哈佛大學就美國國會「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」對於中國政府跨國鎮壓學生的質疑提出說明。

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這份由182個團體連署的聲明指出，哈佛大學應及時、公開、全面回應「美中戰略競爭特別委員會」提問。該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）7月1日致函賈柏，就學生抗議事件提出13個主要問題，希望賈伯在7月26日前回應。

聲明也呼籲賈柏，承諾與學生（包括有關案件受害者）、學生組織及人權組織密集協商，查明並解決學生面臨中國政府跨國鎮壓的問題；並承諾打擊中國政府的跨國鎮壓、打擊來自中國的學生參與中國政府騷擾及恐嚇學生的行為。

謝鋒4月20日應哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）大中華學生會（Greater China Society）邀請，在「中國會議」（China Conference）開幕致詞，講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

吳亭樺與來自台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港、中國等地學生組成的「抵抗中共學生聯盟」（Coalition of Students Resisting the CCP）、「自由西藏學生會」（Students for a Free Tibet）發起抗議，呼籲中國停止迫害人權。

吳亭樺等4名學生及青年在場內輪流高舉布條、向謝鋒喊話。首先發言的吳亭樺被一名疑似中國男學生拖離現場，其餘抗議的學生被哈佛大學人員請出場。也有一名疑似中國男學生尾隨吳亭樺與一名西藏女學生，向她們問抗議者的姓名。

穆勒納爾致函賈柏指出，委員會高度關切這起事件，包括中國政府可能進行跨國鎮壓、哈佛的中國學生可能涉及騷擾、恐嚇批評中國政府的人士。

根據當天的現場影片，將吳亭樺拖離會場的男子遭網友起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（Harvard CSSA）的共同主席鄒宏基。

穆勒納爾在信中表示，美國至少150所大學有中國學生學者聯合會（CSSA），這是由中共中央統一戰線工作部所組織、監督的團體，並獲得中國海外使館的經費補助，據信CSSA成員曾對批評中國政府的中國學生進行騷擾、恐嚇。

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