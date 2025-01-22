林秉樞病危！父控看守所未及時送醫 地檢署分案調查

男子林秉樞因施暴前立委高嘉瑜判刑入獄，在台北監獄台北分監（即台北看守所）執行，昨傳出病重戒護就醫，裝葉克膜搶救。（資料照）

2025/01/22 10:05

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看守所稱「小感冒」卻成命危 林秉樞父哽咽「救活也不能正常生活」

〔記者王定傳／台北報導〕男子林秉樞施暴前立委高嘉瑜而被判刑確定，2023年間報到執行，目前在台北監獄台北分監（即台北看守所）執行，昨傳出戒護就醫裝葉克膜搶救；消息曝光後，林父昨透過媒體發聲明，指林秉樞去年12月病重，請求及時送醫未果，質疑所方延誤送醫，已函請新北地檢署調查是否為不明藥物所致或有其他因素。據了解，檢方收到林父的函文後，已分傷害「他」字案，調查台北看守所是否有責任。

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林父昨透過媒體發聲明指，林案發前身體健碩，被羈押8個月後檢查出心臟不適、腎功能衰竭等問題，但後來入監超過一年，家屬未曾接獲病重送醫通知，怎料，不久前會客時，卻發現他的眼神呆滯，動作遲緩，身體浮腫。

林父質疑，去年12月16日會客時，發現他心神耗弱、胡言亂語、體力不支，有氣無力的說「我很可能會比你早走，對不起」，隨後趴在櫃檯不起，家屬見狀向看守所報告，請求將林送醫未果。

林父說，他向法務部及監委陳情，請求將林秉樞送醫或保外就醫，18日送醫後，因急性腎衰竭，失去呼吸及心跳，經全力搶救恢復微弱生命跡象，呈多重器官衰竭，並插管救治，現仍裝葉克膜搶救；家屬質疑北所延誤送醫，已函請新北檢查察是否為不明藥物所致抑或有其他因素介入造成。

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