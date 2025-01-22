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    土耳其滑雪勝地飯店大火 旅客跳窗76死51傷

    土耳其西北部滑雪勝地卡爾塔爾卡亞的飯店「Grand Kartal hotel」當地時間21日凌晨大火，目擊者表示，火災現場宛如世界末日，火勢在半小時內就吞沒整間飯店。（路透）

    土耳其西北部滑雪勝地卡爾塔爾卡亞的飯店「Grand Kartal hotel」當地時間21日凌晨大火，目擊者表示，火災現場宛如世界末日，火勢在半小時內就吞沒整間飯店。（路透）

    2025/01/22 07:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其西北部博盧省（Bolu）滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）的飯店「Grand Kartal hotel」，於當地時間週二（21日）凌晨3點半失火，不少旅客受困火場，也有旅客摸黑倉皇逃生、墜樓重傷，已知76人死亡、51人受傷。

    綜合外媒報導，土耳其當局初步調查發現，起火點是飯店的餐廳樓層。由於該飯店地處偏遠，警消3點27分接獲報案，抵達現場大約已是1小時後。土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）指出，由於飯店的後方是一處斜坡，消防人員只能從前面或側面灌救，因此也影響滅火與救援進度。

    目擊者表示，火災現場宛如世界末日，火勢在半小時內就吞沒整間飯店；另一名目擊者則聲稱他看到許多人跳窗逃生，還有人試圖用床單垂在窗外向下逃生，但不幸的是因為床單破掉、墜樓而亡。據目擊者與初步調查報告，飯店的火災偵測系統未能正常運作。

    耶爾利卡亞表示，當時共有238名旅客入住這家飯店，火勢已撲滅，飯店內的搜救行動也結束，76名罹難者中有45人的身分已被確認，目前當局正針對火場內尋獲的遺體進行DNA檢測。

    這起重大火災發生後，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）宣布22日當天全國哀悼一天。

    土耳其滑雪勝地卡爾塔爾卡亞一間飯店發生火災，造成至少76人死亡與51人受傷。（路透）

    土耳其滑雪勝地卡爾塔爾卡亞一間飯店發生火災，造成至少76人死亡與51人受傷。（路透）

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