俄羅斯將有大麻煩！川普開嗆普廷「最好結束戰爭」

美國總統川普認為俄羅斯總統普廷「應該達成協議」，停止戰爭。（法新社）

2025/01/22 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日宣誓就職時對烏克蘭問題保持沉默，不過數小時後，他在白宮表達對俄烏戰爭的立場，認為俄羅斯總統普廷「應該達成協議」，川普說「我認為他不達成協議，正在摧毀俄羅斯」。

CNN報導，川普以尖銳語調強調，重點在於戰爭對俄羅斯造成的經濟損失，「我認為俄羅斯將會遇到大麻煩，你看看他們的經濟，你看看俄羅斯的通貨膨脹」，通膨率超過10%。川普也補充說，「我和普京廷相處得很好，我希望他願意達成協議。」

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川普粗略提到俄羅斯在這場戰爭中令人震驚的傷亡率，戰爭接近第四年，西方官員估計有70萬俄羅斯人死傷。

川普談到普廷時直指「他高興不起來」，並指普廷「做得不太好......他正在苦苦掙扎」，認為普廷最好結束這場戰爭。

川普也表示，他將與普廷會面，具體細節正在安排中，可能很快。川普強調烏克蘭和俄羅斯的戰爭不應該爆發，也提及他曾承諾在上任後24小時內結束烏克蘭戰爭，他開玩笑說：「我還剩半天，我們拭目以待，我們想要完成它。」

川普表示，烏克蘭總統澤倫斯基告訴他，烏克蘭希望達成協議，這與基輔最近發表的言論相呼應，他們對外交持開放態度，只要能以烏克蘭可接受的方式結束戰爭。川普補充道，「澤倫斯基希望達成協議，但我不確定普廷是否會同意。」

報導提到，這些評論是川普對克里姆林宮領導人普廷最嚴厲的批評之一，凸顯他對俄羅斯經濟不善的關注以及克里姆林宮對可怕傷亡率的容忍，也表明白宮已意識到俄羅斯可能面臨一定的時間壓力。

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