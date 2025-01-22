野放後宣告死亡......黑熊突現身 保育添喜事

去年三月拉尼琥野放時，出籠前小心翼翼探詢週邊環境的畫面。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/22 09:11

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署去年3月與崁頂部落共同野放追蹤的台灣黑熊拉尼琥（Lanihu），去年底因接收到頸圈上發報器傳來「疑似死亡」的靜止訊息，分署立即組隊上山搜尋。4天後搜尋到接近最後訊號回傳地點時，突然有隻掛著耳標的台灣黑熊從眾人眼前倏地橫越，接著又尋獲一組脫落的頸圈，大家嘖嘖稱奇之餘，也為拉尼琥平安無事欣喜不已。

拉尼琥是台東分署救援的第7隻台灣黑熊，去年3月14日野放後即透過衛星持續追蹤其活動狀況，但12月卻連續接收到數筆俗稱「死亡訊號」的靜止訊息，分署隨即邀集野灣野生動物保育協會及在地族人上山搜尋。第4天，隊伍正行進時，突然有隻掛著耳標的台灣黑熊在眾人眼前快速越過，沒多久即在前方一棵青剛櫟枝梢上尋獲已脫落的頸圈。

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由於事出突然，隊員來不及記錄黑熊一閃而過的影像，但比對先前回傳的活動軌跡與最後訊號的位置，加上掛著耳標，可確認就是拉尼琥。隊員們覺得牠的現身，彷彿是來跟大家報平安，除了心中大石頭終於放下，也為見證牠活躍山林感到高興。

台東分署指出，脫落的頸圈位於海拔1155公尺一處人跡罕至、食源豐富、有多種殼斗科樹種的天然林。現場可見許多黑熊抓痕與排遺，也在青剛櫟樹上發現熊窩，推測此處應是拉尼琥當時穩定的棲息環境。

台東分署也透露，拉尼琥野放後累計9個多月的活動點位資料顯示，牠有近6個月，即長達2/3的時間都在鄰近崁頂部落的森林活動。

由於拉尼琥先前是在崁頂附近誤中陷阱經族人通報獲救，台東分署擔心再度發生人熊衝突，因而除了提醒族人配合相關事項，只要發現拉尼琥接近部落，都會立即通報族人。但族人接獲後，都淡定表示，拉尼琥本來就是鄰居，甚至是部落的一份子，不會過於擔憂，讓林業保育署對部落的自然哲理極為佩服。

綜整拉尼琥的活動模式，多半在白天活動、夜間休息，活動範圍涵蓋海拔500至1500公尺間的次生林與天然林，總面積約123.3平方公里，核心活動範圍則為22.2平方公里，9個月內的移動總距離達452公里，攀爬的最陡坡度高達84度。

台東分署表示，歡迎山村部落加入生態服務給付計畫共同合作推動黑熊棲地保育工作，居民若有防治獸害需求，可申請設置合法電圍網，換領改良式獵具，除能減少農損亦可避免誤捕黑熊。

頸圈脫落掛在青剛櫟樹上（記者黃明堂翻攝）

台灣黑熊排遺（記者黃明堂翻攝）

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