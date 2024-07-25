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他是賀錦麗最佳搭檔？分析：背景優勢無人能及

亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）憑藉其獨特的個人背景和政治經歷，成為賀錦麗熱門搭檔人選。（美聯社）

亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）憑藉其獨特的個人背景和政治經歷，成為賀錦麗熱門搭檔人選。（美聯社）

2024/07/25 09:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選即將開跑，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選搭檔人選也成為焦點。近日，亞利桑那州立大學政治與全球研究學院副教授佩德拉薩（Francisco Pedraza）在接受《新聞週刊》（Newsweek）採訪時表示，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）憑藉其獨特的個人背景和政治經歷，將成為賀錦麗2024年競選搭檔的最佳人選。

凱利出身軍旅，曾任海軍飛行員和太空人，後轉戰政壇，於2020年當選亞利桑那州聯邦參議員，並被視為溫和派民主黨人。自拜登總統於宣布放棄連任後，賀錦麗成為民主黨2024年總統大選的假定提名人，凱利也隨即被視為其潛在的競選搭檔。

佩德拉薩指出，凱利出生於紐澤西州，曾在德州生活，後定居亞利桑那州，豐富的個人經歷有助於民主黨在這些關鍵搖擺州的選情。此外，凱利的愛爾蘭血統也能夠吸引這些州以及其他地區的許多白人選民。

除了跨區域的吸引力之外，凱利在拉丁裔選民中也頗具號召力。根據亞利桑那州立大學拉丁美洲裔與美國政治研究中心（CLAPR）2022年10月的調查，凱利在亞利桑那州拉丁裔選民中的支持率高達60%。

更重要的是，凱利在移民和環境等議題上持相對溫和的立場，這與民主黨內部分激進派人士形成對比，也讓他更容易獲得中間選民的支持。例如，在移民問題上，凱利主張加強邊境安全，而非一味地採取開放政策。在氣候變遷議題上，凱利雖然支持採取行動因應氣候暖化，但他反對「綠色新政」等激進的環保政策。

佩德拉薩認為，凱利溫和的政治立場將有助於他贏得民主黨和無黨籍選民的廣泛支持，成為賀錦麗競選搭檔的最佳人選。

值得一提的是，凱利出身警察世家，其父母都是警察，這讓他如同曾任檢察官的賀錦麗一樣，在執法議題上更具說服力。

此外，凱利在2022年的期中選舉中擊敗了獲得川普背書的選舉陰謀論者馬斯特斯（Blake Masters），成功連任亞利桑那州聯邦參議員，證明他具有擊敗「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）候選人的能力，這對民主黨來說無疑是一大利多。

儘管外界普遍看好，但凱利本人對於是否會成為賀錦麗的競選搭檔，始終保持低調。他在23日接受美國廣播公司（ABC News）採訪時表示：「現在談這個還太早，我的重點是盡一切努力確保賀錦麗當選總統，因為我們不能讓2016年到2020年之間發生的事情再次上演。」

凱利出身軍旅，曾任海軍飛行員和太空人，後轉戰政壇。（美聯社）

凱利出身軍旅，曾任海軍飛行員和太空人，後轉戰政壇。（美聯社）

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