14縣市豪、大雨特報 下週又有熱帶低壓將生成

受外圍環流及西南風影響，各地持續有局部短暫陣雨或雷雨，氣象署持續對苗栗以南等14縣市發布豪、大雨特報，其中雲林以南、南投地區及臺東山區降雨範圍較廣泛且較持續，有大雨或豪雨，而苗栗至彰化則有大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/26 07:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（26日）清晨颱風暴風圈脫離臺灣本島，強度持續減弱，中央氣象署也預計今上午8時30分將解除海上警報，不過受外圍環流及西南風影響，各地持續有局部短暫陣雨或雷雨，氣象署持續對苗栗以南等14縣市發布豪、大雨特報，其中雲林以南、南投地區及臺東山區降雨範圍較廣泛且較持續，有大雨或豪雨，而苗栗至彰化則有大雨發生的機率，由於連日降雨且累積雨量偏多，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，外出請務必注意自身安全。

今日氣溫方面，各地雲量偏多，北部高溫普遍為32至34度，其他地區約為28至32度；低溫則普遍為24至28度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，菲律賓東南方海面有另一個熱帶擾動95W正在發展，預估週末可能生成為新的熱帶性低氣壓，後續可能朝台灣東南方海面前進，並在下週二、三（30、31日）左右抵達台灣附近。。

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沿海天氣方面，今天離島風力明顯偏強，氣象署持續對基隆、新北等12縣市發布陸上強風特報，澎湖、金門、馬祖有10至12級強陣風，基隆北海岸、苗栗至臺南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及南投亦有8至9級強陣風，請特別注意；另外，臺灣附近各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖浪高仍有5米左右，並有長浪發生，請避免前往海邊活動；又適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風及其外圍環流影響，環境風場為西南風，全臺擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空品多為良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級

未來天氣方面，週六（27日）颱風逐漸遠離，臺灣為低壓帶環境，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週日（28日）環境為偏南風，迎風面的南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週一、週二（29日、30日）環境吹偏東南風，水氣偏多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週三、週四（31日、8月1日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 25 ~ 28 28 ~ 29 27 ~ 31

中央氣象署指出，今天（26日）清晨颱風暴風圈脫離臺灣本島，強度持續減弱，中央氣象署也預計今上午8時30分將解除海上警報。（圖擷取自中央氣象署）

受外圍環流及西南風影響，各地持續有局部短暫陣雨或雷雨，氣象署持續對苗栗以南等14縣市發布豪、大雨特報，其中雲林以南、南投地區及臺東山區降雨範圍較廣泛且較持續，有大雨或豪雨，而苗栗至彰化則有大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自中央氣象署）

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