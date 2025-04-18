今變天！週末中部以北防雷雨 下週恐破35度今年來最高溫

氣象專家指出，預估今日北台將變天，中部以北山區午後也將有局部短暫陣雨或雷雨，明後天則是中部以北都有機會降雨。至於下週一、二天氣又會短暫好轉，下週二甚至有機會出現今年以來最高溫，多數地區恐破35度。（資料照）

2025/04/18 08:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣暖熱，氣象專家指出，預估今日北台將變天，中部以北山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，明後天則是中部以北都有機會降雨。至於下週一、二天氣又會短暫好轉，下週二甚至有機會出現今年以來最高溫，多數地區恐破35度。不過下週三至週六又有鋒面南下，各地將持續有雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日華南雲系東移，北台氣溫微降、各地仍偏暖，不過大氣漸不穩定，其中北部地區偶有局部短暫陣雨，中部以北山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。至於西半部及金馬起霧的機率也漸提高。

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吳德榮指出，明日鋒面接近，持續暖熱，中部以北山區午後及北部地區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；週日仍偏暖，受「微弱鋒面」影響，中部以北轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率；週末兩天西半部及金馬也會有起霧的機率。

吳德榮提到，下週一、二天氣好轉、氣溫升，預估下週二將創今年以來最高溫，大部分地區高溫將達35度以上，將是「熱如盛夏」的天氣型態。

至於下週三至週六又有另一波鋒面南下，又轉為有局部陣雨或雷雨，且溫度也將轉涼，預估這波持續的時間久、也很不穩定，且發生「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率高。下下週日鋒面則是遠離、天氣逐漸好轉。

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