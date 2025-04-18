遭藍支持者瘋狂打罵淋飲料！四叉貓回應了

國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，不料在外圍開直播的網紅四叉貓竟遭藍營支持者辱罵及攻擊，昨深夜他也透露「除了被淋飲料還被偷踢偷打」，他也為此譴責國民黨支持暴力行為。（圖擷自YouTube）

2025/04/18 08:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，對於新北市板橋區、三重區、台北市等黨部遭到搜索，國民黨強烈不滿並號召支持者在北檢外抗議。不料在外圍開直播的網紅四叉貓竟遭支持者辱罵及攻擊，昨深夜他也透露「除了被淋飲料還被偷踢偷打」，他也為此譴責國民黨支持暴力行為，台北市長蔣萬安非法集會，並批國民黨主席朱立倫護航黨內違法抄寫死人名冊。

國民黨不滿檢調陸續對其黨部進行搜索，昨日批評執政黨司法打壓，國民黨主席朱立倫更號召國民黨員到北檢集結抗議。

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過往不論哪一陣營只要有活動，都會到場紀實開直播的網紅「四叉貓」劉宇，17日晚上也出現在現場開直播，不料卻遭到現場的藍營支持民眾輪番辱罵、投擲垃圾。還有激動民眾以水瓶狂砸四叉貓，並痛罵「同性戀滾出台灣」、「死Gay！」、「死人妖」等，引發網友砲轟，呼籲四叉貓應對這些人提告。

昨深夜近12點四叉貓也在臉書發文「報平安」，並透露他已回到家並將身上黏膩的飲料洗乾淨，他也提到「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」，對於被慰問私訊洗版，他也表示會慢慢回覆。

四叉貓在文中也譴責國民黨支持暴力行為，並點名台北市長蔣萬安在台北市非法集會，國民黨主席朱立倫護航黨內違法抄寫死人名冊。四叉貓也呼籲，「如果大家對國民黨的脫序行為感到憤怒，希望都能夠出來支持大罷免，並指目前「剩下倒數幾天，期待連署都能達標，讓我們一起下架不適任立委，大罷免大成功！」

國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，不料在外圍開直播的網紅四叉貓竟遭藍營支持者辱罵及攻擊，昨深夜他也透露「除了被淋飲料還被偷踢偷打」，他也為此譴責國民黨支持暴力行為。透過其直播可看到他被淋得滿頭濕。（圖擷自YouTube）

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