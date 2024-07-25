中國男新疆旅遊 錯把路邊瀝青當「石油！」興奮大喊：發財了

男子以為融化的瀝青是石油。（擷取自微博）

2024/07/25 23:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子在新疆阿勒泰地區旅遊時，竟發現疑似是石油的液體，見狀激動大喊，「發財了！」消息曝光後，立刻引起網路討論。事後經過布爾津縣自然資源局調查，原來男子在路邊發現的黑色液體並不是石油，只是因為天氣太過炎熱，結果導致瀝青融化，也徹底讓這名男子的發財夢破滅。

綜合中媒報導，男子近日前往喀納斯景區遊玩，不料卻發現路邊有一灘黑色的不明液體，當下誤以為自己發現石油，讓他興奮大喊，「兄弟們發財了！」，在影片中男子甚至大膽用手觸摸，還說有「拉絲」的感覺，讓他更加確信自己找到的就是石油。另外，男子聲稱將要找烏魯木齊的專家去現場勘查，甚至還把樣品送去自然資源局檢驗。

請繼續往下閱讀...

不過，布爾津縣自然資源局（23日）表示，網路瘋傳的「阿勒泰疑似發現石油」經過檢查後，證實男子發現的黑色物質並非石油，只是天氣太過炎熱導致路面瀝青融化，這場鬧劇也因此落幕。

貼文曝光，引起網友熱議，「他真的覺得發現了石油歸他了呢」、「白高興一場」、「瀝青也是石油的產物呀」、「瀝青要多少度才能融化成這樣？」、「景區裡會有隨便倒的瀝青？誰倒的？」、「雖然瀝青是石油提煉之後剩下的渣，但瀝青不等於石油」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法