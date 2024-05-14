日本製鐵1000°C煉鋼爐內「驚見人骨」 疑失蹤夜班員工

日本製鐵位於大分縣的製鐵廠超過1000°C的煉鋼爐內發現多塊疑似人骨，而恰好有夜班員工失蹤。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2024/05/14 22:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本製鐵（日本製鉄）位於大分縣的製鐵廠超過1000°C的煉鋼爐內，今（14）日上午發現多塊疑似人骨。警方指出，30歲男性員工13日晚間上夜班到14日上午，卻突然失蹤，懷疑他失足跌入，已送DNA鑑定。

綜合日媒報導，日本製鐵在大分縣大分市西之洲設有一間製鐵廠，當地警方今天上午接獲廠方通報，一名男性員工突然下落不明，他上晚班，原本要從昨晚11點一直上班到今天早上7點，但同事發現他今天早上6點前就失去蹤影。

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警方趕往往現場調查，搜搜大約4小時後在直徑約5公尺、深約4公尺，內部溫度超過1000°C的煉鋼爐中，發現疑多塊似人骨。報導指出，失蹤男員工負責煉鋼工作，也就是從爐中將製鐵過程中發現的雜質取出，警方懷疑他疑似不慎掉入煉鋼爐內，將骨頭送DNA鑑定，著手調查事件細節。

日本製鐵下令這間工廠全面停止煉鋼作業，現階段仍在釐清員工當時工作內容和出勤情況，也願意配合警方調查。

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