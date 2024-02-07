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關切北韓問題 南韓外長趙兌烈首與中國外長王毅通電

本月10日甫就任的南韓外交部長趙兌烈6日首度與中國外交部長王毅通電，時長50分鐘。（歐新社資料照）

本月10日甫就任的南韓外交部長趙兌烈6日首度與中國外交部長王毅通電，時長50分鐘。（歐新社資料照）

2024/02/07 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月10日甫就任的南韓外交部長趙兌烈6日與中國外交部長王毅通電，時長50分鐘。雙方就高層交流、供應鏈合作等兩國關係、北韓核問題等，彼此關切並交換了意見。

《韓聯社》報導，這是趙兌烈就任外長後首度與王毅通電。南韓外交部表示，雙方重申了重視並發展雙邊關係的共識，同時一致認為，加強各層級戰略交流和溝通，對於未來的雙邊關係至關重要。趙兌烈強調，韓中兩國將矛盾點降到最低、不斷積累成果、基於互信推動兩國關係的「可持續發展」，非常重要。

趙兌烈提及去年11月的韓中日外長會議，就加快準備三國領導人會議達成共識，並提議推動後續磋商取得進展。王毅則對南韓作為主席國付出的努力表達支持。雙方還商定爭取韓中外交安全對話、外交部門高級別戰略對話、1.5軌對話等協商機制，望能早日舉行。

供應鏈合作議題方面，雙方就攜手保持產供鏈穩定的重要性形成共識，並商定進一步深化雙邊貿易投資，尋找新增長動力。

北韓問題方面，趙兌烈就北韓新年度不斷發起挑釁，導致朝鮮半島及地區局勢緊張升級，包括違反聯合國安理會決議研發核飛彈、推進與俄羅斯軍事合作表示憂慮，並呼籲中方為北韓停止挑釁、重返無核之路發揮建設性作用。趙兌烈還轉達各界對脫北者被強制遣返問題的憂慮，要求中方根據脫北者意願進行協助。

此外王毅表示，願與趙兌烈為雙邊關係發展保持緊密合作，並邀請趙兌烈訪中；趙兌烈就此回應稱，將通過外交渠道與中方針對訪華方案進行協調。

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