世界公民法院將召開中國法庭 審理對習近平「反人類罪」指控

中國領導人習近平。（路透）

2024/07/04 21:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「世界公民法院」的人民法庭將於下週一（8日）開始審理對中國國家主席習近平的指控，內容涉及台灣人民自決權和對菲律賓、澳洲和日本等鄰國的侵略罪行、在西藏的反人類罪，以及針對新疆維吾爾人的反人類罪和種族滅絕罪。

「世界公民法院」對習近平相關指控的審理稱為「中國法庭」，據規劃，7月7日將先召開受害者聽證會，隔日在荷蘭海牙開始審理，7月12日進行雙方結案陳詞與判決宣判。

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該法院的檢察官將提出起訴書，由傑出法官組成的小組對證據進行審查，證人和受害者將在審判期間作證，法院也將邀請非政府組織和媒體參與訴訟程序。

「世界公民法院」特別表示，邀請公眾與之互動，提供他們希望參與和貢獻法院過程的意見。若有查詢或合作意向，可和該法院的對外聯繫窗口（communications@the-court.en）聯絡。

「世界公民法院」是一個獨立的國際法庭，不具法律權力，但透過各國資深法官、檢察官和律師等司法人才的積極參與，審理官方法院無管轄權或無法、不願處理的案件。

「世界公民法院」的法律團隊包括主審法官、檢察官和辯護律師。該組織表示，此法院為國際司法的缺口提供橋梁，並通過記錄和保存證據，認識和保護受害者和倖存者，創建一個追求正義的平台。

這個人民法庭最著名的判決是去年2月對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的侵略罪判決。法官小組判決普廷對烏克蘭發動的毀滅性戰爭構成侵略罪行，需要被問責。

擔任檢察官之一的加拿大律師懷特（Drew White）說，「這是需要被載入恥辱史冊、而且需要追究責任的犯罪行為」；這一判決甚至早於國際刑事法院（ICC）於2023年3月對普廷發出的逮捕令。

「世界公民法院」由曾參與紐倫堡大審判的美國檢察官費倫茨（Benjamin Ferencz）贊助成立，現由諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織公民自由中心負責人馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）贊助。

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