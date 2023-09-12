內蒙古校園禁蒙語、焚毀蒙文書 海外蒙人：文化滅絕

內蒙古當局近期下架蒙古史書，內蒙古校園目前絕大多數課程都以漢語教學，海外蒙古人認為這是對蒙古民族文化的極大威脅。圖為蒙古民眾2020年在烏蘭巴托抗議中國政府在內蒙古學校開設漢語課程。（法新社）

2023/09/12 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平總把「實現中華民族偉大復興的中國夢」掛在嘴邊，對內持續消滅少數民族文化，意圖加強「中華民族共同體」意識，除了西藏、新疆，內蒙古自治區已要求「堅持正確黨史觀」，盡快下架「蒙古族通史」。總部位於美國紐約的「南蒙古人權資訊中心」主任恩赫巴圖（Enghebatu Togochog）指出，學校教學幾乎已用漢語完全取代蒙語，某些學校甚至焚毀蒙古語教科書。

根據《美國之音》報導，恩赫巴圖表示，不意外中國政府再強化禁止蒙古書籍和出版物，因為自從中國政府殖民佔領的第一天起，這些手段就是中國消滅蒙古語言、文化和身分不可或缺的一部分，內蒙古當局不但針對蒙古書籍發出禁令，還禁止在校園使用蒙古語。

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恩赫巴圖提到：「我們得知最近蒙古書籍和出版物正被從高中圖書館的書架上撤下，而在某些情況下，蒙古語教科書甚至在首府呼和浩特市的校園中被焚燒。」

他指出，禁蒙語政策是以「第二代雙語教育」之名義實施，早已被全球蒙古人認為是大規模文化滅絕，這對於失去國家及維護傳統生活方式的600萬內蒙古人來說，語言是民族身分的最後防線，但從目前收到的消息來看，內蒙古校內幾乎所有科目都是以漢語授課，沒有任何課程是以蒙古語教學。

一名來自內蒙古通遼市的家長透露：「兩天前我帶女兒去幼兒園，他們告訴我們所有的課都會用漢語教授。」另一位內蒙古民眾表示：「這不僅是剝奪了我們使用母語的權利，這也是對我們蒙古民族和人民生存的威脅。」

恩赫巴圖認為，中國當局並沒有隱瞞自身意圖，而是將這一輪文化滅絕公開宣傳為「培養中華民族共同體意識」的計劃，而計畫目標很明確，就是要「徹底消滅包括內蒙古、東突厥斯坦（新疆）和西藏在內的被佔領國家人民的語言、文化和身分」。

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