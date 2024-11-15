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    首頁　>　社會

    機捷出現偷窺狂！眼鏡男彎腰緊盯女乘客底褲 網呼噁心、變態

    短髮眼鏡男緊盯著短裙的女乘客，還大膽彎腰猛瞧底褲。（擷取自臉書社團桃園都）

    短髮眼鏡男緊盯著短裙的女乘客，還大膽彎腰猛瞧底褲。（擷取自臉書社團桃園都）

    2024/11/15 23:12

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運出現噁心怪客！1名皮膚黝黑、戴眼鏡的短髮男，在機捷車廂內緊盯著短褲女乘客，過程中還一度彎腰蹲下、趨近女乘客下半身窺視底褲，離奇舉動被乘客錄影po網，臉書社團「桃園都」公布影像呼籲民眾注意，網友大呼噁心、變態。

    桃園大眾捷運公司表示，已動員行控中心調閱影像，了解事發時間及過程，並會同捷運警察隊追查行為人，同時呼籲民眾若發現偷窺怪客，可以直接按車廂內警鈴通報，桃捷公司將即刻派員會同捷運警察處理，如有觸法行為一定會送辦嚴懲。

    臉書社團「桃園都」今天公布這段偷窺怪客，在機場捷運車廂內的怪異舉動影像，影像顯示，該名穿著藍黑色運動上衣、揹著背包的短髮眼鏡男，在機場捷運車廂內先是站在車窗邊，目不轉睛看著一對坐在座位上的男女，且眼光落在穿著短褲的女乘客身上，隨後趨近女乘客，更大膽彎腰近距離窺視女乘客底褲，行為怪異至極。

    不少民眾看靠影片後，有網友留言，曾在機捷以及其他捷運線車廂內，看過這名怪男「會一直緊盯穿著短褲、短裙的女乘客」、「而且看很久很久」，更多網友也留言直呼「有夠變態」、「好噁心！」。

    短髮眼鏡男靠著窗，緊盯著短裙的女乘客。（擷取自臉書社團桃園都）

    短髮眼鏡男靠著窗，緊盯著短裙的女乘客。（擷取自臉書社團桃園都）

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