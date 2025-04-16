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    世壯運反恐維安消防演練 台北大巨蛋周邊今交管

    「2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練」交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練」交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/16 09:02

    〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練」將在4月16、18、20及22日每日9時至15時，在台北大巨蛋及周邊道路舉行，台北市政府警察局為維護演練安全及周邊交通秩序，將實施交通管制。

    北市警交通大隊表示，各相關管制資訊為：

    一、道路管制時間及封閉路段：

    （一）4月16及18日每日9時至15時，封閉光復南路（忠孝東路至市民大道段）南往北外側車道，內側車道供車輛通行。

    （二）4月20日9時至15時，封閉光復南路（忠孝東路至市民大道段）南往北外側車道，內側車道僅供公車通行，其餘車輛禁行。

    （三）4月22日9時至15時，封閉光復南路（忠孝東路至市民大道段）南往北全線車道。

    （四）台北大巨蛋西側人行通道同步實施彈性管制行人通行。

    （五）相關道路管制時間、措施及範圍，將視演練狀況彈性調整。

    二、建議改道路線：光復南路往北車輛建議改道基隆路1段、延吉街及敦化南路1段。

    三、其他交通管制措施：

    （一）公車：4月16、18及20日，行經公車不改道，取消停靠「捷運國父紀念館站（光復）」；4月22日，行經之公車配合改道，取消停靠「捷運國父紀念館站（光復）」及「捷運國父紀念館站（忠孝）」。

    （二）自行車：4月16、18、20及22日每日9時至15時，光復南路（忠孝東路至市民大道段）東側自行車道禁止騎乘自行車。

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