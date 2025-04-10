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    滲透華碩工會舉報CEO台獨 中配員工竟經營FB「中國解放軍」社團

    被媒體披露大鬧華碩的錢姓中配，竟在臉書經營名為「中國解放軍」的社團。（擷取自臉書）

    被媒體披露大鬧華碩的錢姓中配，竟在臉書經營名為「中國解放軍」的社團。（擷取自臉書）

    2025/04/10 21:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國內科技大廠華碩上月傳出工會遭小粉紅滲透，一名加入華碩工會的錢姓中配員工，指控華碩在執行長許先越允許下支持台獨媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，涉犯中國「分裂國家罪」，如今有網友發現，這名錢姓中配竟在臉書經營名為「中國解放軍」的社團，更多次在社團發布解放軍宣傳影片。

    本報先前報導，有華碩員工爆料，公司部分員工於2023年7月成立工會，沒想到任職於供應鏈管理部門的錢姓中配加入後，開始對公司事務指手畫腳，她因不滿公司內部電梯播放三立新聞，竟上書高層要求下架相關新聞；而錢女也因為發表反台獨言論而「一戰成名」，連董事長施崇棠都聽過她的名聲。

    不過如今傳出錢女在臉書擔任「中國人民解放軍」的管理員，她個人資訊頁面也顯示「2020年10月17日開始擔任中國人民解放軍管理員」。

    瀏覽錢女臉書頁面可發現，錢女多次發布解放軍或中國政治人物等相關短影音影片，內容包括「兩岸統一勢在必行，是14億人堅定意志的期盼」、「解決台灣問題由中國人來決定」等等。

    華碩電腦。（資料照）

    華碩電腦。（資料照）

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