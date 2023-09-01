習推民族共同體 蒙古族通史被下架

羅馬天主教宗方濟各八月卅一日啟程前往蒙古訪問，進行為期五天的「使徒之旅」，圖為蒙古首都烏蘭巴托的天主教教會當天拉起歡迎布幅。蒙古人口約三三○萬，但天主教人口僅約一四五○人，堪稱舉世規模最小的天主教社群。（路透）

2023/09/01 05:30

強推語同音 書同文 妨礙民族融合遭舉報

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平赴南非參加「金磚峰會」後，廿六日直驅新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市開會，指示「增強中華民族共同體意識」為治疆重點。但前一天，同為少數民族的內蒙古自治區書刊發行業協會已先對蒙古史獲獎圖書「蒙古族通史」開鍘，要求「堅持正確黨史觀，旗幟鮮明反對歷史虛無主義」，「盡快下架」上述圖書。

出版近20年 曾獲中國國家圖書獎

「蒙古族通史」套裝共六冊，二○○四年由遼寧民族出版社出版，作者為內蒙古教育學院蒙語系教授泰亦赤兀惕．滿昌，曾榮獲最高榮譽「中國國家圖書獎」與首屆「中國出版政府獎」。根據百度百科，本書「填補了十三世紀以前的大空白，將蒙古史從遠古時代到中世紀時期連接起來」，「使世人更加了解中華五千年的光輝歷史，加強中華民族的團結」。

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但廿五日發布的通知指出，「為深入貫徹黨的廿大精神，牢牢掌握意識形態工作的主動權，建立起加強意識形態領域工作的長效機制」，「建議暫停發行」此圖書，並呼籲「各會員單位務必要堅持正確黨史觀，旗幟鮮明反對歷史虛無主義，盡快下架上述圖書，進一步強化防範化解意識形態領域風險工作」。

香港星島日報八月卅一日報導指出，網路舉報聲稱「該書故意混淆了蒙古人種和蒙古族，把蒙古族說成是中國夏王朝的締造者，把三皇五帝說成蒙古（國）人，而非蒙古人種，宣揚「蒙古人是人類第一個直立人，第一個智人」。中國宗教學者習五一透過微博表示，「批判泛蒙古族主義思潮，有利於培養中華民族共同體意識，有利於民族交流、交往、交融」。

淡化民族差異 「一中」才安全

習近平所謂的「共同體意識」，就是淡化民族差異，語同音，書同文，以促進民族融合。「世界維吾爾代表大會」執行委員會副主席伊利夏提說，「大多數中國人的觀點是，只有一個地方看起來更具中國特色，他們才會感到更安全」，「自習上台以來，他通過暴力和殘暴加強了這政策」。

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