62：51 藍白強勢碾壓 立院否決憲訴法覆議案

在藍白陣營人數優勢下，立法院院會今（10）日經表決，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。（記者塗建榮攝）

2025/01/10 15:40

〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白陣營人數優勢下，立法院院會今（10）日經表決，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。依據憲法增修條文規定，覆議時如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。對此，經濟民主連合等公民團體呼籲執政黨，於表決後向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

這次覆議案的投票單上有2個欄位，一個是「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，這部分藍白合拿下62票，其中包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣；另一個則是「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，這部分綠營取得51票，朝野黨團成員均未跑票。

請繼續往下閱讀...

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜6日、9日召集朝野黨團協商，對於是否邀請行政院長列席說明，朝野無法達成共識。

立院國民黨團、民眾黨團今於院會提案變更議程，改為上午在報告事項結束後召開全院委員會，在不邀請行政院長列席說明的情況下，由各黨團派員發言，審查「憲法訴訟法覆議案」，下午則舉行院會進行記名投票。

審查時，民進黨立委蔡易餘強調，覆議案是讓立院彌補錯誤，不能讓未來的台灣沒有憲法法庭，斷送人民救濟權利。這次的違憲立法，造就了有史以來最退步的憲法法庭，要有10位大法官出席，9人同意才能做成違憲判決，難度高達90%，比戒嚴時代還要困難的釋憲聲請，這次修法本質上已經違憲。

國民黨立委羅智強則說，根據新國會智庫委託趨勢民調公司於本週作出的最新民調，有56.7%支持新版憲訴法，請民進黨不要再鬧了，鬼哭神嚎。他也強調，憲法判決是國家的根本，豈容少數大法官恣意踐踏民意。

民眾黨立委黃珊珊指出，現行憲法法庭運作有重要缺漏，判決裁定定位成「現有總額」，沒有下限，只要少數大法官就可作出攸關國家發展的判決，這是全世界都沒有的狀況。做出嚴謹且莊嚴的判決下限人數，是立院必須有的職權。

在藍白陣營人數優勢下，立法院院會今（10）日經表決，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。（記者塗建榮攝）

立法院朝野立委進行「憲法訴訟法覆議案」投票。（記者謝君臨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法