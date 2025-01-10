謝典林PO「鬥輸姐姐」疑爭彰化縣長？ 謝衣鳯：我們感情沒問題

彰化議長謝典林在臉書發文「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐（立委謝衣鳯）」等文章，後來又刪除，此舉引起地方政壇關注，姊弟倆是否在為下屆彰化縣長選舉在鬥爭。（翻攝謝典林、謝衣鳯臉書）

2025/01/10 15:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化議長謝典林9日凌晨突然在臉書發文「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！」等多篇文章，不過又迅速刪文，但已經引起地方政壇關注，姊弟倆是否在為下屆彰化縣長選舉在鬥爭。對此謝衣鳯則表示，他們感情沒有問題，謝典林應該是喝醉了，不知道他在寫什麼。

其實謝典林在本月5日凌晨曾在臉書發文，提到「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」、「我兒子才一百多萬而已」等前後毫無關聯的內容，引發關注，當時謝典林接受訪問時說一句「小編覺得彰化太辛苦」，就未再發言。未料9日凌晨，他再次在臉書連發3篇貼文。

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3篇貼文內容包括「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！我只是想苟延殘喘啊！我什麼都不是不可以嗎？你不能酒醉講不話來嗎？」、「我們都在Netflix看七龍珠！」以及「我們不如好好面對賴清德，他對我家的不了解我們一起來，我請帶主席好吃個飯在我們的彰化縣議會。」儘管這些貼文馬上就刪除，但已被截圖流傳。

對此謝衣鳯表示，他們感情沒有問題，謝典林應該是喝醉了，不知道他在寫什麼。

謝典林的爸爸，人稱「謝董」的謝新隆說，「謠言止於智者」並強調謝衣鳯和謝典林姊弟感情很好，日常互動也正常，但他也說，近期因外界盛傳謝衣鳯有意參選縣長，讓謝典林感到壓力，加上喝了酒，才會發表這些言論。

彰化議長謝典林臉書發文，提到鬥輸姐姐等政治敏感字言，意外掀起縣長之爭話題。（民眾提供）

彰化議長謝典林的爸爸謝新隆（中）強調，謝衣鳯和謝典林姊弟感情很好，日常互動也正常，「謠言止於智者」。（資料照）

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