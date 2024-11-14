天兔颱風來襲 全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

中度颱風天兔持續接近台灣，預估週五（11/15）深夜「非常接近」台灣南端陸地，不排除登陸可能。（資料照）

2024/11/14 17:36

首次上稿 11/14 13:06

更新時間 11/14 17:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風天兔持續接近台灣，中央氣象署預估週五（11/15）深夜「非常接近」台灣南端陸地，若行徑無特殊變化，預計於14日下午5時30分發布陸上颱風警報。本報為讀者整理全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

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●交通

《高雄港要求特定船舶限時出港避風》高雄港務分公司祭出管制措施，要求特定的大型及載運危險物品船隻，14日必須限時出港避風，留在港內的船舶更要加強繫纜，船艏、船艉原則至少各繫足9條纜繩。

《阿里山林鐵11/15、11/16預警性停駛》阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，15日、16日林鐵全線列車預警性停駛。

《澎湖輪公告取消11/15和11/17兩航班》「澎湖輪」官網公告，原訂15日深夜11點半高雄往澎湖航班取消；另外，原定17日下午3點半澎湖往高雄航班取消。

《6公路恐預警性管制、台鐵北迴線警戒》交通部公路局說明，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒。

●活動取消或延後

《杏輝宜蘭馬拉松週六延賽至12／28》原訂16日自宜蘭運動公園起跑的「2024杏輝宜蘭馬拉松」，主辦單位公告賽事活動將延至12月28日辦理。

●景點

《福山植物園15日休園一天》宜蘭福山植物園宣布，15日將預警性休園1天。

《合歡山及奧萬大森林遊樂區15日中午起預警性休園》林業保育署南投分署宣布，奧萬大與合歡山國家森林遊樂區，從15日中午12點起預警休園。

《大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區 明中午起預警性休園》林業及自然保育署台中分署表示，15日中午12時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區將預警性休園。

《太平山遊樂區明起預警性休園 杏輝馬拉松延至12/28》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區15日起將預警性休園，園內8條自然步道同步封閉。

《高屏森林遊樂區、步道14日下午5點起休園封閉》林業保育署屏東分署轄內遊樂區、步道，14日下午5點起預警性休園及封閉。

《雙流、墾丁等遊樂區及山區步道將預警性休園、封閉》林業保育署屏東分署宣布，雙流、墾丁國家森林遊樂區、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，將14日下午5點起預警性休園及封閉。

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