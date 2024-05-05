習近平訪法 人權問題如影隨形

「自由西藏」運動人士抗議中國國家主席習近平六日將赴法國進行國是訪問，四日在法國首都地標巴黎凱旋門前拉起標語，譴責中共種族滅絕行徑，但遭警方拆除。（美聯社）

2024/05/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平六日將赴法國進行兩天國是訪問。眼見兩國間最高規格外交交流將於中、法領導人間展開，法國境內的維吾爾人表示，法國總統馬克宏歡迎、接待習近平，等同對飽受習近平政府迫害的維族人「賞耳光」。「人權觀察」組織中國部代理主任王松蓮說，「馬克宏總統應清楚地向習近平表明，北京犯下的反人類罪將為中法關係帶來後果」。

「歐洲維吾爾研究所」法國籍創辦人雷伊漢指出，他們對習近平去訪感到「憤怒」，而「對維吾爾人民─特別是法國維吾爾人來說，這是來自我國總統馬克宏的一記耳光」，因習是「維吾爾人民的劊子手」。曾被關入中國官方所謂「職業技能教育培訓中心」長達三年的維族女子海蒂瓦吉也直言「失望」，「要求總統向中國提出拘留營問題，並堅決要求關閉它們」。

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維權人士與海外維族人一致指控，該些設施內有酷刑、強迫勞動、強迫絕育、政治灌輸等一系列虐待行為。聯合國去年報告也詳細列出當地酷刑、強迫醫療、性暴力或基於性別的暴力以及強迫勞動的可信證據；美國等西方國會議員更直指中國共產黨政府對維吾爾自治區穆斯林進行「種族滅絕」。但中國一概否認。

「人權觀察」敦促馬克宏在習到訪期間，表明中國政府反人類罪和鎮壓加劇會對中法關係帶來後果。王松蓮指出，馬克宏曾於二○一九、二三年訪問中國，但皆未就中國惡化的人權情況發聲，呼籲他加以改變，在習此次訪法期間公開關切此議題。

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