為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

扯上瑪麗王后上斷頭台醜聞 18世紀鑽石項鍊拍賣1.5億落槌

這條18世紀法國鑽石項鍊，據稱部份鑽石取自間接促成法國大革命的「鑽石項鍊事件」醜聞那條鑽石項鍊。（法新社）

這條18世紀法國鑽石項鍊，據稱部份鑽石取自間接促成法國大革命的「鑽石項鍊事件」醜聞那條鑽石項鍊。（法新社）

2024/11/14 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕一條可能與間接促成法國大革命的醜聞有關連的神秘鑽石項鍊，13日在瑞士拍賣，以481萬美元落槌，是原本預估價的2倍多。這條項鍊據信部份鑽石取自法國史上著名「鑽石項鍊事件」醜聞的那條項鍊，而且鑽石採自印度傳奇礦區，都使得這條項鍊充滿話題性。

這條由一名亞洲私人收藏家交付拍賣的鑽石項鍊，由3條鑽石串組成，並飾以鑽石流蘇，總共鑲有500顆鑽石、超過300克拉。進行拍賣的蘇富比公司原本估計拍賣價為180萬到280萬美元之間，13日7名準買家經過7分鐘激烈競標，最後由一名透過電話投標的女子，以481萬美元（約1億5600萬台幣）標下。

蘇富比珠寶部門負責人科雷爾（Andres White Correal）說，這名買家競標時就「準備好要奮戰到底」，得標後「欣喜若狂」。他說，有非凡來源、具歷史意義的珠寶還是有市場，「人們購買的不僅是物件，還有與之有關的歷史」。

據信這條項鍊上的部分鑽石，取自1780年代法國史上著名「鑽石項鍊事件」（Diamond Necklace Affair）醜聞的核心角色那條鑽石項鍊。該起醜聞涉及法國最後一名王后瑪麗．安東妮（Marie Antoinette）和主教與騙子，是造成法國王室在人民心目中形象徹底崩潰的最後一根稻草，也被視為是後來法國大革命、這名王后被送上斷頭台的催化劑。

拍賣公司形容，這條項鍊「罕見且具有高度重要性」，很有可能是在法國大革命前10年製作的，這次拍賣是50年來首次公開亮相，「這件令人讚嘆的古董珠寶，是不可思議的歷史倖存者」。

科雷爾說，這件珠寶在不同家族間流傳，20世紀初由安格爾西侯爵（Marquesses of Anglesey）收藏，據信這個貴族家庭成員，曾兩次在公開場合佩戴過這條項鍊：一次是在1937年喬治六世國王加冕典禮上，另一次是1953年他的女兒伊麗莎白二世女王的加冕典禮。

但除此之外，有關這條鑽石項鍊的訊息並不多，包括設計者是誰、為誰製作等。不過蘇富比相信，這麼令人印象深刻的古董珠寶，只可能是為王室家族打造；此外，鑽石可能採自印度傳奇礦區戈爾康達（Golconda），該礦區被認為出產最純淨、耀眼的鑽石，都更增加這條項鍊的話題性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
比鑽石更炫！科學家打造世界首顆夜光單晶體 開啟珠寶新紀元
2024/10/02 09:43

比鑽石更炫！科學家打造世界首顆夜光單晶體 開啟珠寶新紀元
14.5億元！劍龍化石拍出天價 創恐龍拍賣新紀錄
2024/07/18 06:10

14.5億元！劍龍化石拍出天價 創恐龍拍賣新紀錄
impression

「花現優雅」立軒建設行銷2館 綻放精品美學影響力
中國是最大買家！「這款寶石」俄羅斯囊括全球9成 土媒看好前景
2024/07/10 10:29

中國是最大買家！「這款寶石」俄羅斯囊括全球9成 土媒看好前景
impression

桃竹苗大矽谷計劃上膛！竹南大埔重劃區成工程師首選
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播