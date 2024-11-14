扯上瑪麗王后上斷頭台醜聞 18世紀鑽石項鍊拍賣1.5億落槌

這條18世紀法國鑽石項鍊，據稱部份鑽石取自間接促成法國大革命的「鑽石項鍊事件」醜聞那條鑽石項鍊。（法新社）

2024/11/14 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕一條可能與間接促成法國大革命的醜聞有關連的神秘鑽石項鍊，13日在瑞士拍賣，以481萬美元落槌，是原本預估價的2倍多。這條項鍊據信部份鑽石取自法國史上著名「鑽石項鍊事件」醜聞的那條項鍊，而且鑽石採自印度傳奇礦區，都使得這條項鍊充滿話題性。

這條由一名亞洲私人收藏家交付拍賣的鑽石項鍊，由3條鑽石串組成，並飾以鑽石流蘇，總共鑲有500顆鑽石、超過300克拉。進行拍賣的蘇富比公司原本估計拍賣價為180萬到280萬美元之間，13日7名準買家經過7分鐘激烈競標，最後由一名透過電話投標的女子，以481萬美元（約1億5600萬台幣）標下。

請繼續往下閱讀...

蘇富比珠寶部門負責人科雷爾（Andres White Correal）說，這名買家競標時就「準備好要奮戰到底」，得標後「欣喜若狂」。他說，有非凡來源、具歷史意義的珠寶還是有市場，「人們購買的不僅是物件，還有與之有關的歷史」。

據信這條項鍊上的部分鑽石，取自1780年代法國史上著名「鑽石項鍊事件」（Diamond Necklace Affair）醜聞的核心角色那條鑽石項鍊。該起醜聞涉及法國最後一名王后瑪麗．安東妮（Marie Antoinette）和主教與騙子，是造成法國王室在人民心目中形象徹底崩潰的最後一根稻草，也被視為是後來法國大革命、這名王后被送上斷頭台的催化劑。

拍賣公司形容，這條項鍊「罕見且具有高度重要性」，很有可能是在法國大革命前10年製作的，這次拍賣是50年來首次公開亮相，「這件令人讚嘆的古董珠寶，是不可思議的歷史倖存者」。

科雷爾說，這件珠寶在不同家族間流傳，20世紀初由安格爾西侯爵（Marquesses of Anglesey）收藏，據信這個貴族家庭成員，曾兩次在公開場合佩戴過這條項鍊：一次是在1937年喬治六世國王加冕典禮上，另一次是1953年他的女兒伊麗莎白二世女王的加冕典禮。

但除此之外，有關這條鑽石項鍊的訊息並不多，包括設計者是誰、為誰製作等。不過蘇富比相信，這麼令人印象深刻的古董珠寶，只可能是為王室家族打造；此外，鑽石可能採自印度傳奇礦區戈爾康達（Golconda），該礦區被認為出產最純淨、耀眼的鑽石，都更增加這條項鍊的話題性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法