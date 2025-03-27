害張宏年一家「鉛中毒」 盛唐中醫呂志霖二審改判5年

盛唐中醫診所負責人呂世明在張宏年家族鉛中毒案發後改名呂志霖，一審判刑7年6月徒刑，二審改判5年與2年徒刑。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/03/27 12:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市議會議長張宏年、議員張彥彤一家四口2020年爆發鉛中毒案，經查被害人多達38人；2023年台中地院一審宣判，盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖7年6月徒刑、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏7年2月徒刑、中藥商欣隆藥業公司負責人歐國樑6年徒刑，3人都上訴；高等法院台中分院今天（27日）撤銷一審判決，改判呂志霖5年與2年徒刑（可易服勞役），洪彰宏6年徒刑，歐國樑4年2月與3月徒刑（可易科罰金）。

經台中市衛生局、台中地檢署追查，盛唐中醫呂志霖（原名呂世明）、九褔中醫洪彰宏2016年間將禁止入藥的硃砂（水飛硃砂）加入中藥內，不巧，中藥商欣隆藥業歐國樑又誤把鉛丹當硃砂販售，導致服用中藥的患者鉛中毒。

請繼續往下閱讀...

中醫師執照已被廢止的呂志霖一審判決後，與19名被害人和解，支付1485萬餘元和解賠償金，他於二審審理時以此向法官請求宣告緩刑，但尚有部分被害人尚未和解，二審雖改判減刑，但未宣告緩刑。

此案源於張彥彤2020年間在臉書撰文，指稱全家人不知何故鉛中毒，包括年邁的父親張宏年（前台中市議會議長）也中毒；台中市衛生局深感蹊蹺而介入調查，竟發現收費高昂的名醫呂志霖於中國學得秘方，將禁止入藥的硃砂調配成「朱代粉」給患者服用，另外，洪彰宏也在「珍珠五寶粉」中加入硃砂。

不過，硃砂的主要成分是硫化汞，並非鉛，衛生局與台中地檢署深入調查，竟發現是藥商歐國樑，把「鉛丹」誤認是硃砂，賣給兩位中醫師，導致這兩位中醫師將鉛丹入藥，才造成患者鉛中毒；另外，呂志霖於衛生局稽查前修改張宏年等患者的病歷，歐國樑則於檢察官偵訊時說謊，兩人另犯業務登載不實與偽證罪起訴。

一審判決指出，呂志霖將「硃砂」入藥給張宏年等188人服用，計988次，又疏將「鉛丹」當成「硃砂」入藥，給張宏年等46人服用，共75次，導致張宏年等18人鉛中毒（另有多名被害人未提告），合計觸犯1063次供應、調劑禁藥罪，依調劑禁藥等罪名判7年6月徒刑。

至於歐國樑部分，他除了將硃砂賣給兩位中醫師，又誤把鉛丹當硃砂販賣，並與洪彰宏一起製造含「硃砂」的「珍珠五寶粉」，共販賣94次，導致10人鉛中毒（有人未提告），犯下4次製造禁藥罪、4次販賣禁藥罪、1次販賣禁藥致重傷罪，洪彰宏判刑7年2月，歐國樑判刑6年。

二審今天改判呂志霖的主要理由是一審以看診次數為犯罪次數，二審認為應以接續犯論處，另外，也考量呂志霖與部分被害人和解而減刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法