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    民意很清楚！國民黨強推公投 林濁水：自殘到匪夷所思的境界

    國民黨主席朱立倫（見圖）對此痛批賴清德是「麻煩製造者」。（資料照）

    國民黨主席朱立倫（見圖）對此痛批賴清德是「麻煩製造者」。（資料照）

    2025/03/27 12:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德本月13日召開國安會議，為中國對台五大威脅，提出17項因應作為。國民黨主席朱立倫對此痛批賴是「麻煩製造者」，不過有媒體民調顯示有49%民眾不同意朱立倫看法。對此，前立委林濁水表示，民意如此清楚，國民黨卻硬要對17點政策硬推反戒嚴公投，簡直是在大罷免之役為民進黨大大運送高性能彈藥，「國民黨愛自殘已到了非夷所思的境界」。

    林濁水今日在臉書PO文引用一份民調表示，該民調被許多人認為機構效應強烈。對於賴清德提出恢復軍審等17項措施，民調有41%民眾支持，34%不支持；對於朱立倫表示賴清德是成為國際的麻煩製造者、兩岸的麻煩製造者、台灣民主的麻煩製造者，有49%民眾表示不同意朱立倫的看法，35%同意；對於稱中國為境外敵對勢力，有43%民眾同意，38%不同意；對於恢復軍事審判，有60%民眾贊成25%不贊成。

    林濁水說，民意如此清楚，國民黨卻針對賴17點等政策硬推反戒嚴公投：「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭」，根本是在大罷免之役為民進黨大大運送高性能彈藥。最後他也表示：「國民黨愛自殘已到了非夷所思的境界。」

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