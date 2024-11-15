珠海開車撞人35死！習近平下令源頭防控 維權律師：亂源就是習

廣東省珠海市近日發生駕車無差別撞人事件，釀35死43傷的悲劇，驚動到中國國家主席習近平。（歐新社）

2024/11/15 00:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市近日發生駕車無差別撞人事件，釀35死43傷的悲劇，驚動到中國國家主席習近平，下令「加強風險源頭防控」。對此，有中國維權律師忍不住吐槽：「源頭就在習近平領導下的中共！」

本月11日晚間，一名62歲樊姓男子開著一輛越野車，衝撞珠海體育中心內部道路運動的人群，大批傷亡者倒地的驚悚畫面在網上瘋傳。珠海市公安局12日通報稱這起事件造成35死43傷，樊男已被逮捕。習近平12日也對此事表達「高度重視」，下令依法嚴懲凶手，「各地區和有關部門也要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。」

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對此，旅美中國維權律師吳紹平向《新唐人電視台》表示，現在中國社會充滿暴戾之氣，頻傳殺人、撞人等社會事件，這就是一個處於極度壓抑氛圍的社會所衍生的結果，而這都是中共造成的，源頭就在習近平領導下的中共，他是當今中國社會最大的問題製造者，「如果要從源頭防範，中共解體、推翻獨裁暴政，才能真正從源頭上解決問題！」

文革遇難知識分子遇羅克胞弟、旅美作家遇羅文直言，這類事件會發生的真正源頭在於社會不公，許多人積攢太多怨氣，習近平說什麼「加強風險源頭防控」都是空話，這些社會不公都是他們這些共黨高層造成的。遇羅文也表示，用這種方式報復社會相當不明智，傷害的都是無辜的人，「真的想搞報復，應該是去針對給你製造冤案，或是直接造成你經濟損失的那些人！」

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