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人權報告揭新疆種族滅絕 布林肯︰中國犯反人類罪

美國國務卿布林肯在22日發表的「2023年人權報告」中表示，北京當局正持續在新疆犯下種族滅絕和反人類罪。（美聯社）

美國國務卿布林肯在22日發表的「2023年人權報告」中表示，北京當局正持續在新疆犯下種族滅絕和反人類罪。（美聯社）

2024/04/23 11:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在22日發表的「2023年人權報告」中指出，北京當局正持續在新疆對維吾爾等少數民族，犯下種族滅絕和反人類罪。

據《路透》報導，布林肯在美國國務院最新年度人權報告中表示，該報告「記錄了中華人民共和國持續發生的嚴重侵犯人權行為」。

布林肯在序言中強調：「例如在新疆，中華人民共和國不斷對穆斯林為主體的維吾爾人及其他少數民族和宗教群體成員，從事種族滅絕、反人類罪、強迫勞動和其他侵犯人權行為。」

22日發表的報告中，詳細介紹了中國新疆超過100萬人被關押在集中營、監獄和再教育營的情況，及針對更廣泛中國民眾的諸多虐待行為。

中國極力否認有關新疆的種種指控，聲稱建立其所謂「職業訓練中心」是為了遏止恐怖主義、分離主義和激進宗教主義。布林肯2021年上任後，即確認了關於中國構成種族滅絕的事實，並多次在與中國官員會面中提出質疑。

美國國務卿布林肯將於24日起訪問中國3天，是他在不足1年內第二度訪中。美國國務院發言人19日向記者證實，布林肯此行將當面向中國官員關切人權問題，但沒有提及是否聚焦新疆局勢。

美國國務院自1977年起每年依法向國會提交人權報告，從人性尊嚴、公民自由、政治參與自由、貪污、政府接受國際組織調查人權議題的態度、歧視與社會虐待、及工作權等7大領域，評估全球198個國家與地區的人權狀況。

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