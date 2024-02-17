布林肯與王毅會談 強調維護台海和平穩定

美國國務卿布林肯（左）16日在慕尼黑安全會議期間，與中國外交部長王毅（右）舉行場邊會談。（路透）

2024/02/17 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在「慕尼黑安全會議」期間，與中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅進行場邊會談。美國國務院事後轉述，布林肯當面向王毅強調了維持台海、南海和平穩定的重要性。

綜合媒體報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，雙方進行了坦率且具建設性的對話，討論雙邊、區域及全球議題；這次對話是美中暢通溝通管道，並負責任維繫雙邊關係的一部分。

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米勒表示，布林肯和王毅均認同在美中一系列戰略議題中暢通溝通管道的重要性，包含於接下來數月內在重要議題上舉行磋商與高層會議。

中國外交部15日宣布，王毅出席16至18日舉行的「慕尼黑安全會議」，並訪問西班牙、法國，但未提及與布林肯會面。王毅上月才在曼谷與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。

米勒表示，布林肯在會中強調應持續落實拜習在舊金山峰會取得的進展，包含禁毒合作與軍事溝通；布林肯並重申，美國會持續為自身與盟友、夥伴的利益和價值觀挺身而出。

此外，布林肯除了向王毅強調維持台海和平穩定的重要性，也表達對中方支持俄羅斯對烏作戰與俄國國防工業的憂慮；雙方同時就中東和朝鮮半島局勢交換意見，並同意未來由雙邊資深官員跟進上述討論。

據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆也計劃在慕尼黑安全會議期間與王毅會晤，將是卡麥隆去年11月獲任命為外交大臣以來，第一次與中國外長面對面會談。

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