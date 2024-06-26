大台北及屏東高溫恐飆37度！ 9縣市紫外線達「危險級」

今日東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫。（資料照）

2024/06/26 06:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，環境為東南至偏南風，僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有機會出現局部大雨。

今日白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，天氣相當炎熱。紫外線指數預報部份，連江縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣、台南市、嘉義縣、嘉義市達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」，民眾外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週四（27日）太平洋高壓仍偏強，環境風場為東南風，各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時有局部降雨，台南以北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，但午後熱對流範圍略為減小。西半部高溫普遍有35、36度左右，並且局部近山區或河谷、大台北盆地有可能出現37度左右或以上高溫。

週五至週一（28日至7月1日）太平洋高壓稍微東退，環境風場轉為偏南風，中南部地區有不定時零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫普遍還是可以來到33至35度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 34 29 ~ 36 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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