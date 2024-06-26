為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大台北及屏東高溫恐飆37度！ 9縣市紫外線達「危險級」

今日東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫。（資料照）

今日東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫。（資料照）

2024/06/26 06:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，環境為東南至偏南風，僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有機會出現局部大雨。

今日白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，天氣相當炎熱。紫外線指數預報部份，連江縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣、台南市、嘉義縣、嘉義市達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」，民眾外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週四（27日）太平洋高壓仍偏強，環境風場為東南風，各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時有局部降雨，台南以北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，但午後熱對流範圍略為減小。西半部高溫普遍有35、36度左右，並且局部近山區或河谷、大台北盆地有可能出現37度左右或以上高溫。

週五至週一（28日至7月1日）太平洋高壓稍微東退，環境風場轉為偏南風，中南部地區有不定時零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫普遍還是可以來到33至35度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 36 27 ~ 34 29 ~ 36 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台北雷雨！松山機場暫停地面作業15:55解除 4架次受影響
2024/06/25 17:45

台北雷雨！松山機場暫停地面作業15:55解除 4架次受影響
今高溫飆37度以上！連日持續午後大雷雨 吳德榮：近年少見
2024/06/25 09:08

今高溫飆37度以上！連日持續午後大雷雨 吳德榮：近年少見

居富開發 生活傳達師--打造建築裡的自然
週三大台北高溫飆37度 各地紫外線爆表
2024/06/25 20:54

週三大台北高溫飆37度 各地紫外線爆表
下班返家注意！ 15縣市豪大雨特報
2024/06/25 19:15

下班返家注意！ 15縣市豪大雨特報

10年首損益兩平 數位經濟獲利難關
超級熱！週三12縣市高溫警示 高屏衝38度極高溫
2024/06/25 18:41

超級熱！週三12縣市高溫警示 高屏衝38度極高溫
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播