超級熱！週三12縣市高溫警示 高屏衝38度極高溫

氣象署公布未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2024/06/25 18:41

〔記者蔡思培／台北報導〕太平洋高壓影響，本週各地天氣為多雲到晴，中央氣象署表示，明天台南以北、其他山區有局部短暫雷陣雨。本週各地都是高溫炎熱天氣，台北市、新北市、新竹縣、彰化縣等8縣市有連續出現36度高溫機率，屏東縣、高雄市有機率出現38度極高溫。

預報員陳姵安表示，未來一週受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，明、後天吹東南風為主，東南部、恆春半島會有局部短暫陣雨，午後台南以北、其他山區有局部短暫雷陣雨。28日至7月1日轉偏南風，迎風面的東南部地區有零星短暫陣雨，午後東部以北、東北部、東部地區、山區有局部短暫雷陣雨。

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7月2日轉東南風，東南部、恆春半島會有零星短暫陣雨，午後東部以北、東北部、東部地區、山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，本週台灣西半部偏高溫，明、後天東南部可能有32至34度；西半部則為34至36度，大台北盆地可能有37度高溫。28日至7月1日轉偏南風後，高溫會稍微下降1至2度，但仍有34、35度，感受較悶熱。民眾若要外出建議補充水分，並做好防曬措施。

氣象署也發布高溫資訊，明天各地天氣高溫炎熱，屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；高雄市也是橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號，氣溫可達36度。

氣象署提醒明天高屏地區有機會出現38度高溫。（中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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