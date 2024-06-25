颱風季將至 氣象署將推暴風可能到達、最早到達時間2資訊

氣象署7月起也將推出「颱風暴風可能到達時間」、「颱風暴風可能最早到達時間」兩項資訊。（記者蔡思培攝）

2024/06/25 12:17

〔記者蔡思培／台北報導〕7月颱風季將至，中央氣象署今預估今年下半年颱風生成總數與鄰近台灣個數均為正常至偏少，可能有2至4個颱風鄰近台灣。氣象署7月起也將推出「颱風暴風可能到達時間」、「颱風暴風可能最早到達時間」兩項資訊，提供更多颱風資訊讓防災單位、民眾更充分防災。

氣象署表示，現代科技對颱風路徑預測能力已進步，但仍難以完全掌握，預報存在一定程度的誤差，隨預報時間越長誤差也越大，氣象署預測颱風路徑準確度已與美、日等國官方預報水準相當。為充分說明颱風預報不確定性，氣象署在颱風消息網頁中提供一系列颱風相關機率預報服務。

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氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，7月起「120小時颱風暴風侵襲機率服務」將加新增颱風暴風可能到達時間、颱風暴風可能最早到達時間，讓各界在颱風來臨前3至5天取得颱風暴風可能及可能最早到達時間與機率因應。

氣象署表示，這些資訊對防災決策者而言，有助適時啟動應變措施，減少颱風帶來的損失和影響。對一般民眾，尤其是農漁業從業者、高風險地區居民等需要更長時間進行準備工作的族群也有幫助，可及時採取相應措施，確保自身安全。

氣象署在颱風警報期間也將定時舉行動態說明記者會，民眾可透過網路直播、媒體、166（國語）或167（閩南、客語）氣象語音服務電話、氣象署官網或「中央氣象署W-生活氣象」APP獲得最新颱風相關訊息。

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