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今夏至紫外線易過量 氣象署：太陽上工超過13小時……

今天是24節氣中的夏至，中央氣象署一早在臉書粉專分享，指今天太陽上工的時間超過13小時，加上受太平洋高壓影響，預估週日前天氣炎熱。（圖擷自臉書）

今天是24節氣中的夏至，中央氣象署一早在臉書粉專分享，指今天太陽上工的時間超過13小時，加上受太平洋高壓影響，預估週日前天氣炎熱。（圖擷自臉書）

2024/06/21 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的夏至，中央氣象署一早在臉書粉專分享，指今天太陽上工的時間超過13小時，加上受太平洋高壓影響，預估週日前天氣炎熱。前氣象局局長鄭明典也指出，今天紫外線很容易就過量或是達危險級，要格外留意。

「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專一早發文指出，今天是2024年的「夏至」，大約在今晨4點51分太陽直射的位置來到「最北界」，也就是所謂的北回歸線，這也是「北半球」一年當中白天最長、夜晚最短的一天，預估今天太陽上工的時間超過13小時，像是高雄、台中分別為13小時32分鐘、13小時38分鐘，台北、馬祖更是長達13小時42分鐘、13小時47分鐘。對此小編也幽默表示「如果是日出而作、日落而息的人，今天應該會覺得特別累吧~（誤）」。

前氣象局局長鄭明典也在臉書發文指出，今天夏至太陽直射北回歸線，陽光下紫外線很容易就過量或是達危險級，提醒大家要注意防曬，預估今天台灣上空主要是高雲，依舊是悶熱的一天。

「報天氣 - 中央氣象署」也提醒，週日之前受太平洋高壓影響，天氣炎熱，整體高溫容易達33-35度，外出應注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，尤其西半部近山區/河谷/盆地及花東縱谷，更要留意局部36度以上高溫。

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