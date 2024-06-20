週五「夏至」飆36度 帶傘防曬防午後雷雨

週五多雲到晴，高溫普遍落在32到35度，出門要留意防曬，多補充水分。（資料照）

2024/06/20 22:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（21日）是24節氣夏至，天氣多雲到晴，中部以北、宜蘭、花蓮地區及大台北南側降雨仍要留意午後雷陣雨；各地高溫普遍在32到35度，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷高溫則可來到36度以上。

中央氣象署預報，明天環境風場以偏南風為主，東南部地區及恆春半島有零星降雨的機會，清晨到上午因海陸風輻合，中南部沿海地區也有零星降雨，而中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區仍要留意午後雷陣雨，特別是山區及大台北南側降雨機率較高，容易有較大雨勢發生，午後外出留意天氣變化，攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

氣象署也提醒，夜晚到清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣溫方面，明天各地高溫普遍在32到35度，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷高溫可以來到36度以上，天氣相當炎熱，外出活動請注意防曬，多補充水分。

紫外線方面，澎湖縣、高雄市、金門縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，週五到週末太平洋高壓勢力呈現增強西伸的趨勢，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域仍將有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，不過還是提醒大家要注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動的朋友務必要特別小心；溫度方面則是高溫、炎熱，預報資料來看，各地高溫可能來到33到35度，局部地區會有36度以上的極端高溫機會，防曬、防中暑的準備一定要做好，避免熱傷害的情況發生。

空氣品質方面，明天環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週五高溫普遍在32到35度，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷高溫可以來到36度以上，天氣炎熱，外出活動防曬，多補充水分。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週五紫外線方面，澎湖縣、高雄市、金門縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週五竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法