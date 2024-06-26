店家怒貼公告 冰淇淋丟火鍋煮「要加60元！」網傻眼：暑假來了

一名網友看到店家貼出奇怪公告「不得加入火鍋，不然每鍋加60元」。（擷取自臉書社團路上觀察學院）

2024/06/26 19:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民以食為天，珍惜現在我們所擁有的食物。一名網友分享，在吃火鍋時發現冰櫃上特別貼出告示，如果將冰淇淋加入火鍋，「每鍋多加60元！」，讓原PO直言，「你給我60我都不煮」。貼文曝光後，不少網友猜測，應該是暑假到了，業者怕會有學生惡作劇，因此才貼出公告。

近日一名網友在臉書社團《路上觀察學院》上發文，，只見畫面中是某家火鍋店的冰櫃，但業者卻在牆壁上貼出一張綠色的公告，「不得加入火鍋，不然每鍋加60元」。原PO當下傻眼並說，「你給我60我都不煮」。

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貼文曝光，引起不少網友討論，「每則公告都是前人的血與淚」、「翻譯：只要加60元，冰淇淋任你煮」、「應該是有人拿一拿口味不喜歡拿去丟湯底內滅屍」、「我有朋友會放下去煮，然後他說很好吃......」、「麻辣火鍋加入兩球香草冰淇淋，超讚的」、「不公告我還不知道可以這樣玩」、「叫你煮火鍋，不是叫你煉丹欸」。

另外，不少網友認為是暑假到了，所以店家才會貼出公告預防學生惡作劇，「因為暑假到了......懂的都懂」、「只有屁孩才會自以為幽默的丟下去煮吧」、「真的有小孩會玩冰淇淋，吃完後加進去玩」、「應該是之前有人在海底撈煮冰淇淋鍋，所以店家才貼公告預防吧」。

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