98歲導護志工！羅美瑜守護竹縣學生 86歲田黃元香服務32年

98歲的羅美瑜（右）是新竹縣最高齡的交通導護志工，目前服務山崎國小志工隊。（取自新竹縣政府官網）

2024/06/26 17:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕學期結束了，新竹縣今天下午表揚112名績優導交通導護志工和18名導護教師，謝謝他們不辭辛勞、風雨無阻守護學生們通學安全。

縣長楊文科說，新竹縣內國中、小共有799名交通導護志工，其中，新豐國中86歲志工田黃元香服務年資達32年，全縣最久。二重國小陳鳳嬌和中正國小連秀嬌則以29年的志工生涯緊追在後。至於全縣最高齡的志工則非山崎國小的羅美瑜老先生莫屬，已經98歲了卻仍不畏辛勞堅持服務。

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縣府為打造安全的通學環境，去年跟各鄉鎮市公所合作，跟中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲得4.7億元補助，改善了19處校園周邊通學步道。

今年度又再向內政部國土署申請「永續提升人行安全計畫」競爭型補助案，共獲核定補助12案，總經費1.82億元，其中，會持續改善文興國中、文興國小、東興國中、嘉豐國小、松林國小、秀巒國小、尖石國中、梅花國小等8所的校園周邊的人行道步道改善。

此外，縣府也幫所有導護志工投保團體意外險，提供導護志工們安全的保障。

縣府說，羅美瑜跟田黃元香都認為擔任導護工作不辛苦，因為非常喜愛孩童，所以未來也將繼續服務、守護更多學童上下學的安全。

新竹縣新豐國中86歲志工田黃元香（右）志工服務年資長達32年、全縣最久。（取自新竹縣政府官網）

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