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連17年送愛！台糖長榮酒店週三公益日 為26弱勢團體募4百多萬

台南市佑明視障協進會4名視障伙伴帶來演奏、唱組曲。（記者王俊忠攝）

台南市佑明視障協進會4名視障伙伴帶來演奏、唱組曲。（記者王俊忠攝）

2024/06/26 17:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖長榮酒店扶助弱勢團體的週三公益日活動挺過疫期，持續舉辦，今年上半年與台南市佑明視障協進會合作，為佑明募得17萬多元善款；下半年將協助喜憨兒社福基金會募款。週三公益日連續舉辦17年，已為26個弱勢公益團體募得400多萬元。

週三公益日在每週三不分午、晚餐，每人只需小額捐款50元，即可享有台糖長榮酒店吃遍天下自助餐7折優惠（另加10％服務費），讓民眾到飯店享用美食同時也能做公益，幫弱勢團體募得服務經費。

台糖長榮酒店總經理陳彥銘說，今年上半年以週三公益日活動協助台南市佑明視障協進會籌募「視障社區大學專款基金」，到6月下旬有超過6000多名善心人士參與，累計募得17萬7699元，可協助更多視障同胞在社區大學裡接受訓練與照護，以利融合社會生活。

陳彥銘說，今年下半年選擇與喜憨兒社福基金會合作、進行「老憨兒健康支持計畫」，因為心智障礙者從35歲之後心智漸退化；照顧他們的父母長輩也年老了，全台迄今有逾20萬個憨兒家庭面臨雙重老化窘境，這次協助喜憨兒基金會台南據點的心智障礙者能獲得復健、飲食計畫、添購復健設備與衛教課程等全面性健康照顧，緩解其家庭照顧壓力，幫助老憨兒們安心面對老化、過好老年生活。

台糖長榮酒店週三公益日今年分別結合台南市佑明視障協進會與喜憨兒社福基金會。（記者王俊忠攝）

台糖長榮酒店週三公益日今年分別結合台南市佑明視障協進會與喜憨兒社福基金會。（記者王俊忠攝）

喜憨兒社福基金會台南的喜憨伙伴舞蹈演出。（記者王俊忠攝）

喜憨兒社福基金會台南的喜憨伙伴舞蹈演出。（記者王俊忠攝）

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