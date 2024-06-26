連17年送愛！台糖長榮酒店週三公益日 為26弱勢團體募4百多萬
2024/06/26 17:29
〔記者王俊忠／台南報導〕台糖長榮酒店扶助弱勢團體的週三公益日活動挺過疫期，持續舉辦，今年上半年與台南市佑明視障協進會合作，為佑明募得17萬多元善款；下半年將協助喜憨兒社福基金會募款。週三公益日連續舉辦17年，已為26個弱勢公益團體募得400多萬元。
週三公益日在每週三不分午、晚餐，每人只需小額捐款50元，即可享有台糖長榮酒店吃遍天下自助餐7折優惠（另加10％服務費），讓民眾到飯店享用美食同時也能做公益，幫弱勢團體募得服務經費。
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台糖長榮酒店總經理陳彥銘說，今年上半年以週三公益日活動協助台南市佑明視障協進會籌募「視障社區大學專款基金」，到6月下旬有超過6000多名善心人士參與，累計募得17萬7699元，可協助更多視障同胞在社區大學裡接受訓練與照護，以利融合社會生活。
陳彥銘說，今年下半年選擇與喜憨兒社福基金會合作、進行「老憨兒健康支持計畫」，因為心智障礙者從35歲之後心智漸退化；照顧他們的父母長輩也年老了，全台迄今有逾20萬個憨兒家庭面臨雙重老化窘境，這次協助喜憨兒基金會台南據點的心智障礙者能獲得復健、飲食計畫、添購復健設備與衛教課程等全面性健康照顧，緩解其家庭照顧壓力，幫助老憨兒們安心面對老化、過好老年生活。