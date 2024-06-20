今起轉入盛夏酷熱少雨 氣象專家：估7月初水氣才會增加

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則發文指出，未來5天在太平洋高氣壓強勢籠罩下，台灣會是少雨、酷熱的天氣型態，每天高溫均可達33至35度，天氣又熱又曬，正式進入盛夏。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急 」）

2024/06/20 08:54

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受太平洋高壓勢力西伸增強影響，今日轉為典型的夏季天氣型態，預估各地高溫普遍為攝氏32至36度之間，且局部地區還會再更高一些。專家也提到，預估未來幾天天氣轉為少雨、酷熱，要到7月初高壓減弱，西北太平洋、南海熱帶系統才會活躍起來，台灣附近水氣才會增加。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受太平洋高壓勢力西伸增強影響，環境風向轉為東南風到偏南風，整體降雨有逐漸減少的趨勢。預估今日中午前天氣高溫炎熱，各地高溫普遍為攝氏32至36度之間，局部地區還會再更高一些，彰化以南及花東地區會有橙色或黃色高溫警示燈號，體感又悶又熱，近中午前後紫外線也偏強，外出活動務必做好防曬。

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「林老師氣象站」提到，今日午後山區附近仍有熱對流發展，將帶來短暫陣雨或雷雨。提醒到水邊活動消暑時，需留意上游天氣變化，若烏雲密佈或已經有大雨雷雨發生時，務必儘速遠離。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則發文指出，未來5天在太平洋高氣壓強勢籠罩下，台灣會是少雨、酷熱的天氣型態，每天高溫均可達33至35度，天氣又熱又曬，正式進入盛夏。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計要等到7月初、太平洋高氣壓稍微減弱之後，西北太平洋、南海熱帶系統才會活躍起來，台灣附近水氣才會增加。

對於網友詢問「台灣是有金光護體嗎？怎麼會這樣呢？」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在留言處也說明，「梅雨季提早結束，高壓就過來了！每年的7月這樣都很正常～8月之後高壓勢力才會時強時弱的，也才讓颱風有機會發展」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，預估下週南海會有一個低壓擾動形成，不過因太平洋高氣壓強盛，預估會朝海南島附近前進，對台灣沒有影響，頂多部分外圍水氣會飄過來，雨水量十分稀薄。

「林老師氣象站」發文指出，今日受太平洋高壓勢力西伸增強影響，整體降雨有逐漸減少的趨勢。預估今日中午前天氣高溫炎熱，各地高溫普遍為攝氏32至36度之間，局部地區還會再更高一些。（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

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