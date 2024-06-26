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週四大台北、高屏高溫飆37度 中部以北山區防午後大雨

週四（27日）僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨。（資料照）

週四（27日）僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨。（資料照）

2024/06/26 22:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（27日）全台持續高溫炎熱，局部近山區或河谷處及大台北盆地可能達到37度左右的高溫，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛，外出請多補充水分，並注意防曬；東南部及恆春半島有不定時降雨，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨。

中央氣象署預報，明天仍受太平洋高壓影響，盛行風為東南至偏南風，上半天各地大致可以看到陽光，僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，外出應留意天氣變化並攜帶雨具備用。

溫度方面，明天白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

天氣風險公司指出，明天高壓勢力持續增強，午後雷陣雨的範圍持續縮減、限縮在山區附近，除此之外，迎風面的東南部地區仍有局部短暫陣雨機會。而週五、週六（28、29日）太平洋高壓勢力再度減弱，環境風向由東南風逐漸轉為偏南風，迎風面南部偶有短暫陣雨，除此之外各地午後仍然會有短暫陣雨或雷雨機會，且降雨規模有再度擴大趨勢，可能影響中北部平地。

中央氣象署也提醒，高屏沿海空曠地區易有較強陣風，請多加留意。此外，若行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全

紫外線指數部分，明天連江縣、金門縣、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣達「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，明天環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，明天白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛。（擷取自中央氣象署）

溫度方面，明天白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，特別在高屏地區37度高溫範圍較為廣泛。（擷取自中央氣象署）

紫外線指數部分，明天連江縣、金門縣、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣達「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署）

紫外線指數部分，明天連江縣、金門縣、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣達「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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