週一暖熱高溫上看36度 北部花東有零星雨

氣象署指出，週一台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨。（資料照）

2024/04/14 20:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日預計依舊是溫暖偏熱的天氣，高溫上看36度，但因鋒面靠近北部海面，大台北與花東地區會有零星雨勢，西半部山區山區午後也會有降雨，外出請注意天候變化，並多補充水分。

中央氣象署預報，週一會有一道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，不過會讓台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大台北也有機會出現零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，白天溫暖偏熱，各地高溫普遍都可以來到30至34度，尤其南部近山區會更高一些，有機會達到36度左右或以上，至於各地低溫約23至25度。

關於接下來幾天天氣，天氣風險公司指出，預估週二中南部維持晴午後山區短暫雨天氣，東北部雲量偏多，午後東南側到東北角附近有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。週三偏南風增強北上，各地天氣較穩定，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會。

​

週四鋒面將逐漸接近，上午受到鋒前西南風影響，各地偏熱，全台背風面、內陸都有明顯高溫發生機率，預計鋒面較好的結構部分於午後到晚間由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

紫外線指數部分，明日各地皆為高量級或過量級。

空氣品質方面，15日環境風場為西南風。金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一各地高溫普遍都可以來到30至34度，低溫約23至25度。（擷取自中央氣象署）

週一紫外線指數偏高，各地皆達到高量級或過量級。（擷取自中央氣象署）

空品方面，15日花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法