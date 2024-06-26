06/26 各報重點新聞一覽

中國發布最高可判處死刑的懲治台獨「22條意見」，美國國務院24日強烈譴責中國破壞台海穩定。（美聯社檔案照）

2024/06/26 06:41

自由時報

回應司法「懲治台獨」 美譴責中國：破壞台海穩定

針對中國發布最高可判處死刑的懲治台獨「廿二條意見」，美國國務院廿四日強烈譴責中國破壞台海穩定，強調「威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧」。

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傳中國新華社記者 插手電視台政論節目製播 NCC：可罰200萬、停播節目

資深媒體人向本報爆料，國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本有中國官媒《新華社》駐台記者高度參與，更直接在攝影棚盯梢。國家通訊傳播委員會（NCC）昨稱已在了解情況，若違反「衛星廣播電視法」，可處廿萬元至兩百萬元罰鍰，並得令其停止播送或採取必要更正措施。陸委會也表示將與文化部一起行政調查。

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濫用人事權謀取私利 新埤前、現任鄉長 涉貪起訴

屏東地檢署偵辦無黨籍新埤鄉長潘和源等人任用不符機要資格人員擔任秘書，涉嫌圖利，意外查出前任鄉長林志成也以相同手法涉貪，檢方昨天偵結全案，依違反貪污治罪條例起訴潘和源、林志成及四名鄉公所職員共六人，檢察官認為潘、林兩人身為地方首長，卻濫用人事權謀取私利，犯後皆否認犯行，毫無悔意，建請法院從重量刑。

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聯合報

國會改革法案今天生效 監院接力聲請釋憲

國會改革法案今天生效，總統府等四個憲政機關接力聲請釋憲與暫時處分。繼賴清德總統前天提出釋憲聲請後，監察院昨天宣布基於憲法與大法官歷次解釋畫定之框架及國際人權公約意旨，決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全國單周確診恐超過四萬人，這也反映在各大醫院急診人滿為患。台大醫院擔心爆發院內大規模感染，上周重啟疫情期間感控機制，確診新冠即直接送至單人房、負壓病房隔離。

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中國時報

進口蛋專案 農業部證實 畜產會違反採購法

國會改革法案26日生效，賦予國會調查權與調閱權，在野黨第一槍對準進口蛋採購事件。民眾黨團緊追超思購蛋爭議，農業部24日首度承認2022年的雞蛋進口專案確有違法，已將廠商移送檢調，卻未檢討畜產會；至25日農業部又說，經政風調查農業部並無問題，引發藍、白立委批評，國民黨立委陳玉珍說，由此可見司法權、監察權無所作為，國會改革法案確有必要。

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新冠、流感齊發威 7月迎雙高峰

新冠、流感雙雙再發威。本土新冠連續5周上升，上周暴增817例中重症新冠病例；流感則是時隔7年，再度出現「夏季流感」，上周新增10例死亡個案，重回流行期。疾管署預估，7月中旬時，新冠、流感兩疫情將進入雙高峰。

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資深媒體人爆料，國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本有中國官媒《新華社》駐台記者高度參與。（AI合成示意圖）

無黨籍新埤鄉長潘和源涉貪起訴。（資料照）

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