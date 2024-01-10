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支持巴勒斯坦建國！ 布林肯促以色列減少平民傷亡

美國國務卿布林肯9日呼籲以色列與更多鄰國實現關係正常化，為巴勒斯坦獨立建國鋪路。（歐新社）

美國國務卿布林肯9日呼籲以色列與更多鄰國實現關係正常化，為巴勒斯坦獨立建國鋪路。（歐新社）

2024/01/10 10:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日呼籲以色列與更多鄰國實現關係正常化，為巴勒斯坦獨立建國預作準備；同時向以國政府傳達避免傷害平民、保護加薩民用基礎設施的重要性。

據路透報導，布林肯自10月戰爭爆發以來，已第4次訪問中東，他敦促總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府支持願意與以色列人和平共處的巴勒斯坦領袖；警告與哈瑪斯（Hamas）戰爭的每日傷亡人數過高。

加薩南部和中部地區正持續鏖戰；以軍與真主黨（Hezbollah）武裝分子仍在黎巴嫩南部邊境交火。國際社會對以色列襲擊加薩走廊造成大量巴勒斯坦人身亡，及導致數十萬人陷入人道危機，關注度不斷升高。

加薩衛生部指出，以軍發動的空中和地面襲擊，目前已造成2萬3210名巴勒斯坦人死亡，加薩由北到南大片地區淪為廢墟。

9日在特拉維夫（Tel Aviv）結束會談後，布林肯也稱，剷除哈瑪斯威脅的目標同樣至關重要。此前，布林肯訪問了以色列周邊多個阿拉伯鄰國，共商加薩未來治理藍圖和中東整體規劃。

美國國務院發言人表示，布林肯在特拉維夫軍事基地與以色列總理納坦雅胡會面時，當面強調了「避免進一步傷害平民、保護加薩民用基礎設施的重要性」。

布林肯重申，總統拜登（Joe Biden）政府支持以色列的自衛權，防止哈瑪斯再次發動突襲；他也認為，指控以色列施行種族滅絕是「毫無根據的」。

布林肯透露，只要條件允許，被迫離鄉背井的巴勒斯坦人就能夠盡快返回家園。美國嚴正拒絕了以色列右翼分子「將巴勒斯坦人重新安置在加薩以外地區」的提議。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）告訴布林肯，加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）地區的攻勢將「加強並延續下去，直到捕獲哈瑪斯領袖，並確保以色列人質安全返回家園」。

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