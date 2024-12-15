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    黃仁勳訪越南沒穿皮衣！中國社群平台瞎扯「盡顯頹勢」

    中國社群平台近來流傳一篇文章，稱黃仁勳「盡顯頹勢」。（擷取自X @whyyoutouzhele）

    中國社群平台近來流傳一篇文章，稱黃仁勳「盡顯頹勢」。（擷取自X @whyyoutouzhele）

    2024/12/15 20:57

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）本月9日遭中國依涉嫌違反「反壟斷法」立案調查，儘管輝達強調是「憑實力取勝」，但中國社群平台近來開始流傳一篇文章，稱黃仁勳「痛失中國市場」，連「心愛的皮衣也不知去向，僅穿一件T恤，盡顯頹勢」。

    知名中國時事部落客「李老師不是你老師」今日在X平台發文稱：「近日，中國宣佈英偉達（輝達）涉嫌違反反壟斷法，並對其進行調查後，各大社媒平臺開始流傳一則文案：『黃仁勳痛失中國市場，深夜越南街頭買醉，一夜白頭，最心愛的皮衣也不知去向，僅穿一件T恤，盡顯頹勢』。」

    網友回覆「這是中宣部水軍集團的輿論引導」、「就不去一一戳破牆內幻想了，他們已經夠可憐了」，也有網友說「這是牆內反賊反諷」、「第一張明顯是反諷啊」。

    事實上，這些中國網友使用的圖片是黃仁勳5日訪問越南時所攝。當天黃仁勳與越南政府簽署合作協議，成立人工智慧研發中心與數據中心，隨後更在越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的陪同下品嘗越南街頭小吃。

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