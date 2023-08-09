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聯手越南削弱中俄影響 拜登預告將即刻訪越

拜登在新墨西哥州的一場政治募款活動中表示他將「即刻」訪問越南。（路透）

拜登在新墨西哥州的一場政治募款活動中表示他將「即刻」訪問越南。（路透）

2023/08/09 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）8日表示，他將「即刻」訪問越南，因該國期望提升與美國的雙邊關係，欲將美國定位為與中國、俄羅斯相當的主要合作夥伴。

據《路透》報導，拜登在新墨西哥州的一場政治募款活動中，發表了上述言論。對此白宮發言人表示：「目前無可奉告。」

今年4月份美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問越南時，越南總理范明正就表達了深化雙邊關係意願。華盛頓正積極鞏固與亞洲夥伴的關係，對抗日益強勢的中國。

布林肯當時表示，希望這能在「未來數週或數個月內發生」。

在對美政策上，越南始終持謹慎態度，因考慮到與中國正面衝突的風險；此外，越南重要的貿易出口國，則是合作多年的俄羅斯。

拜登上月28日即透露，自己接到了越共最高領導人阮富仲的電話。拜登說：「他希望將美國與俄羅斯、中國，共同提升為主要合作夥伴。」

兩國更密切的關係，可能意味著軍事合作、武器供應的全面升級。華盛頓及美國國防工業體系均曾公開表示，希望增加對越南的軍事供應，協助越南逐漸多元化，擺脫俄羅斯對其武器供應的全面壟斷。

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