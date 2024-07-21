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銀彈源源不絕！ 川普第2季狂募141億 比拜登多32億

川普在5月遭判處商業紀錄偽造罪成立，反使他募集到比拜登更多的選舉資金。（彭博）

川普在5月遭判處商業紀錄偽造罪成立，反使他募集到比拜登更多的選舉資金。（彭博）

2024/07/21 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》21日報導，美國共和黨總統候選人川普在第2季（4月到6月）募集4億3120萬美元（約141億台幣），比拜登募集的3億3240萬美元（約109億台幣）還多出9890萬美元（約32.3億台幣）。

該報對美國聯邦競選數據的分析顯示，今年5月30日，川普因向色情片女星支付封口費一事，遭裁定34項一級偽造商業記錄罪全部成立，成為競選資金爭奪的重大轉折點。川普籌集的資金原本遠遠落後於拜登，但這項判決使川普成為首位成為重罪犯的總統，並團結共和黨。

與第1季相比，與川普結盟的募款團體在第2季籌集的捐款金額增加2倍多，與上一次總統大選年2020年第2季相比，川普團體的募款金額增加1倍以上。

在6月27日的總統辯論會引發人們對拜登年齡和認知能力的廣泛擔憂之後，預計拜登的籌款活動將受到打擊。隨著多位民主黨金主呼籲拜登退選，拜登7月之後籌款的下降程度預料將變得顯而易見。

截至6月底，拜登團隊手頭上有2億8100萬美元，而川普手頭上有3億3620萬美元。由於川普在紐約面臨4億6400萬美元的民事詐欺判決和刑事指控，已將8550萬美元的捐款用於法律費用，約佔總選舉資金的26.4％。

廣告追蹤公司AdImpact表示，從現在到8月，支持川普的團體每週在廣告上的花費也將比支持拜登的團體多數百萬美元。

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